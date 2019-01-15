Забайкальцев приглашают на международный фортепианный конкурс

В программе будут представлена музыка только российских композиторов



Забайкальцев приглашают на международный фортепианный конкурс русской музыки. В конкурсе, который пройдёт с 30 ноября по 8 декабря 2019 года в Рязани, могут принять участие пианисты из России и зарубежных стран в возрасте от 12 до 18, и от 19 до 30 лет.



- Впервые в истории крупных всероссийских и международных конкурсов программа всех туров представлена произведениями только русских композиторов, включая современных авторов. Внушительный призовой фонд, высокое международное жюри и широкая география прослушиваний отборочного тура ставят I международный фортепианный конкурс русской музыки в один ряд с крупнейшими мировыми исполнительскими конкурсами, - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте https://rmpcompetition.ru/rules-documents. Заявки на участие в очных прослушиваниях отборочного тура принимаются до 10 февраля. Заявки на участие в заочном туре принимаются до 1 июня.



В младшей группе за I премию вручат золотую медаль, звание лауреата, денежный приз в размере 500 тысяч рублей; II премия - серебряная медаль, звание лауреата и 300 тысяч рублей. III премия - бронзовая медаль, звание лауреата и 200 тысяч. IV премия - звание лауреата, денежный приз в размере 100 тысяч рублей



В старшей группе: I премия - Золотая медаль, звание лауреата, денежный приз в размере одного миллиона рублей; II премия - серебряная медаль, звание лауреата, денежный приз в размере 750 тысяч рублей; III премия - бронзовая медаль, звание лауреата, денежный приз в размере 500 тысяч рублей; IV премия - звание лауреата, денежный приз в размере 250 тысяч.

