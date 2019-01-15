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В Вене с аншлагом прошёл концерт оркестра из Иркутска

В Вене с аншлагом прошёл концерт оркестра из Иркутска
Общество,  Фото:pixabay.com
Для слушателей прозвучала музыка Моцарта, Дворжака, Зингера, русских композиторов Чайковского и Дунаевского

В филармонии Вены (Австрия) с аншлагом прошёл концерт Губернаторского симфонического оркестра. Взыскательная австрийская публика дважды вызывала музыкантов на «бис».

Гастроли в Австрии начались 11 января выступлением в концертном зале крупнейшей частной консерватории «Амадеус», продолжились 13 января, в канун Старого Нового года, в «Золотом зале» Венской филармонии Musikverein. Этот зал является центром музыкальной культуры Вены и благодаря своей «хрустальной» акустике относится к лучшим концертным залам мира, выступление в нём является особой честью для музыкантов всего мира. Губернаторский симфонический оркестр выступил в нём второй раз.

Для слушателей прозвучала музыка Моцарта, Дворжака, Зингера, русских композиторов Чайковского и Дунаевского. Также прозвучали здесь известные в Сибири песни «Славное море, священный Байкал», «По диким степям Забайкалья», «Эй, ухнем» и другие.

На гастроли в Австрию отправился весь состав Губернаторского симфонического оркестра. Совместно с коллективом выступили: ансамбль русских народных инструментов «Байкал-квартет», солист московского театра «Геликон-опера» Алексей Тихомиров (бас), российский музыкант Владислав Лаврик (труба), участник иркутского ансамбля Dr.Jazz Александр Сорвин (труба), а также музыканты из Сербии – Ана Топалович (виолончель) и примадонна Национального театра Белграда Ядранка Йованович.

Вена является центром мировой классической музыки. Главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Илмар Лапиньш является почётным гражданином этого города. Гастроли там стали возможны при поддержке губернатора Иркутской области Сергея Левченко, правительства и министерства культуры и архивов региона. 15 января артисты отправятся домой.

Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под руководством заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша - один из ведущих творческих коллективов Приангарья. Он многократно выступал в Германии, Швейцарии, Японии, Республике Корея, Латвии, Монголии, Китае. Гастроли в Вене состоялись второй раз. Первое выступление прошло год назад, в январе 2018 года. Тогда оркестр получил приглашение выступить в знаменитом «Золотом зале» Венской филармонии ещё раз, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. 
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