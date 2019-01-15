В Улан-Удэ пройдёт турнир по мини-футболу памяти воинам-афганцам

Будут участвовать команды Монголии, Тывы и Бурятии
В Улан-Удэ состоится 27-й межрегиональный турнир по мини-футболу памяти воинов-афганцев. Он будет посвящён 30-й юбилейной годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Турнир пройдёт 9 февраля в спортивном зале школы № 43 по улице Радикальцева 5А. Ожидается, что в нём примут участие команды из Монголии, Республики Тывы, города Улан-Удэ и районов Бурятии.
- Почётными гостьями турнира станут воины-афганцы и их семьи, а также родственники тех, кто погиб, исполняя свой интернациональный долг, - сообщает управление по информационной политике.
Участников, болельщиков и приглашённых ждут творческие номера и показательные выступления воинов-десантников 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады. Закрытие и награждение победителей турнира состоится в тот же день вечером.
Также в КДЦ «Кристалл» состоится республиканский конкурс музыкально-литературных композиций «Отечества достойные сыны». Ветераны боевых действий в Афганистане и родственники воинов-интернационалистов встретятся со школьниками и студентами ссузов.
В спортивном зале Бурятского республиканского индустриального техникума пройдёт товарищеская встреча по военно-спортивному многоборью по 7 видам спорта. В ней примут участие команда 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, команда ветеранов боевых действий в Афганистане, команда кадетов и офицеров республиканской кадетской школы-интерната, команда студентов БРИТ.
Для справки. Турнир по мини-футболу памяти воинов – афганцев посвящен воинам Республики Бурятия, погибшим, выполняя свой солдатский долг, в Республике Афганистан, умершим от ран и болезней на Родине.
26 воинов Республики Бурятия навсегда остались в горах Афганистана, многие воины – афганцы умерли от ран и болезней на Родине.
Традиция проведения турнира зародилась в 1993 году. Впервые турнир был организован преподавателем физической культуры индустриального техникума Эрдэни Доржиевым в память о своем друге, выпускнике техникума Юрии Городецком. Футбольный турнир проводился как городской и впоследствии перерос в крупный республиканский турнир (с 2012 года - межрегиональный).
В турнире традиционно участвуют сильнейшие команды города Улан-Удэ, сборные команды районов республики, чемпионы и призеры первенства Республики Бурятия среди школ, ссузов, команды Монголии, Забайкальского края, Иркутской области.
В Улан-Удэ пройдёт турнир по мини-футболу памяти воинам-афганцам
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