Её привёз гражданин соседней страны на поезде
14 января в пункте пропуска «Наушки» в Бурятии при досмотре сотрудниками Россельхознадзора поезда, ехавшего из Монголии в Россию, выявлены нарушения законодательства в области ветеринарии.
Гражданин Монголии пытался ввезти 9,46 килограмм мясной продукции - 5,72 килограмма конины и 3,74 килограмма мясных полуфабрикатов.
- Данные продукты запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция изъята и подлежит уничтожению.
В Бурятии уничтожат 9,5 кг небезопасной мясной продукции из Монголии
Общество, Фото:
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