В Бурятии уничтожат 9,5 кг небезопасной мясной продукции из Монголии

Общество, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Её привёз гражданин соседней страны на поезде



14 января в пункте пропуска «Наушки» в Бурятии при досмотре сотрудниками Россельхознадзора поезда, ехавшего из Монголии в Россию, выявлены нарушения законодательства в области ветеринарии.



Гражданин Монголии пытался ввезти 9,46 килограмм мясной продукции - 5,72 килограмма конины и 3,74 килограмма мясных полуфабрикатов.



- Данные продукты запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция изъята и подлежит уничтожению.

