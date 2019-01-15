В Улан-Удэ рассказали о запрете домашней еды в школах



Нести с собой или есть в школе?



Сейчас в стране бурно обсуждают проект, который собираются внести в санитарные правила по организации питания школьников. Нововведение предполагает запрет на приём принесённой из дома пищи в школе.



- Важно понимать, что новый проект по организации питания детей не запрещает родителям давать детям в школу домашнюю еду, а направлен лишь на регулировку питания ребёнка, - пояснила директор городского комбината школьного питания Алла Шахова.



В городском комбинате школьного питания Улан-Удэ не против того если дети будут носить с собой, например, яблоки или булочки для быстрого перекуса, но в то же время с осторожностью относятся к бутербродам и скоропортящимся продукта.





- Неизвестно сколько бутерброд может пролежать у ребёнка в ранце. У нас определённый срок реализации - 2 часа готовая продукция. Как мы должны понять помыл ребёнок руки, перед тем как съесть бутерброд или не помыл, это ведь тоже большую роль играет, - сказала Алла Шахова.







В 49 школе Улан-Удэ практически 90% учеников питаются в школьной столовой, которая доступна для учителей и родителей. 10% детей приходят на занятия со своим питанием в контейнерах.



- Раньше я приносил с собой поесть, но потом стал кушать в столовой булочки или что-нибудь ещё. У нас многие приносят еду с собой, но если запретят, то придётся, в столовой есть, кормят у нас хорошо, - говорит ученик 9 класса Данил.



В 49 школе установлены правила, что свои продукты дети должны есть только в столовой. Это вызвано разными причинами, но в основном связано со здоровьем школьников.



Как работает комбинат



Питанием детей 49 школы обеспечивает комбинат школьного питания.



- В декабре у нас прошло родительское собрание, где мы затрагивали вопросы питания. Нас волнует вопрос о том, что на сегодняшний день дети любят кушать однообразную пищу, например, они больше любят колбасу, чем котлету, поэтому у нас снят специальный видеоролик «Один день в школьной столовой», - рассказывает директор школы № 49 Людмила Попова.







Горячим питанием охвачены 54139 школьников Улан-Удэ, все они являются учениками с 1 по 11 классы, что составляет 92,4 % от общего количества учащихся.



«Городской комбинат школьного питания» организовывает горячее питание в 52-х общеобразовательных учреждениях города. В 39 школах столовые работают по принципу «доготовочных», работающие на сырье и полуфабрикатах.



В 15 учреждениях работают буфеты, куда горячее питание доставляется с базовой школьной столовой комбината питания.



Льготники



Льготным питанием в Улан-Удэ пользуется 9369 детей, питаются с доплатой 1300 школьников. Всего на льготное питание в текущем году предусмотрено 73,2 млн рублей.



Стоимость бесплатного питания для льготных учеников с сентября прошлого года варьируется от 40 до 45 рублей в зависимости от остатков денег в каждой школе.







Комплекс за наличный расчёт составляет 60 рублей, его цена не повышалась в течение двух лет, ранее она составляла 50 рублей.



Стандарты качества



Согласно СанПиН суточная потребность ученика от 7 до 11 лет составляет 2350 калорий, старше 11 лет 2 713. Завтрак ребёнка в школе согласно возрасту равен 20-25% суточной нормы.



Стоимость завтрака в школе согласно СанПиН, с учётом затрат на организацию питания, должна составлять для детей с 7 до 11 лет от 60 до 67 рублей, 11 лет и старше – 70-75 рублей.



Городской комбинат школьного питания разработал меню, по которому начнут кормить школьников со следующей недели, где каждый день сумма бесплатного питания будет разная и выйдет в 200 рублей в неделю.







В документе СанПиНа также указан полный запрет алюминиевой посуды. В школьных столовых должны появиться кислородные коктейли, но получить его дети смогут лишь по назначению врача, а употребить под присмотром медсестры.



Устанавливается максимальный срок хранения нарезанных бутербродов равный одному часу.



К дежурству в столовой согласно новым правилом будут допускать школьников, достигших 12-летнего возраста.

