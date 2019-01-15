3-летнему онкобольному малышу требуется помощь жителей Бурятии



- Тем не менее, он понимает обращённую к нему речь, знает животных, различает цвета, разбирается в машинках, играет в развивающие игры, рисует и лепит. После предстоящей операции надо его максимально реабилитировать. Мы ещё не знаем, какое лечение назначит Ольга Григорьевна после операции. Возможно какая-то химиотерапия, возможно короткий курс лучевой. Возможно, надо будет подождать некоторое время после операции и снова пройти МРТ. На реабилитацию и восстановление сына мы хотим пригласить команду реабилитологов из Челябинска. Сколько они берут, мы не знаем. Индивидуальные занятия с логопедом- дефектологом, другие различные виды реабилитации требуют расходов. Хотим попросить у вас материальной помощи на предстоящую поездку, на лекарства, на реабилитацию для нашего сына, - обращаются они к жителям Бурятии.



Помимо Эрдэни, в семье подрастают ещё двое детей.



Кроме того, в Улан-Удэ 31 января в Бурятской филармонии пройдет благотворительный концерт «Творим добро вместе». На нём выступят звёзды бурятской эстрады. Вырученные от мероприятия средства пойдут на лечение маленького Эрдэни.



Узнать реквизиты для того, чтобы перечислить деньги на лечение малыша, можно по ссылке: https://vk.com/public147938840



Маленькому Эрдэни Цыренжапову 3 года. В 2016 году ему поставили диагноз «анапластическая эпендимома третьей степени». Проще говоря, врачи обнаружили у ребёнка в задней ямке черепа злокачественную опухоль (онкология).- Два раза мы уже удаляли опухоль в Москве в НИИ имени Бурденко. Получается, после первой операции получали химиотерапию здесь в ДРКБ, затем сделали МРТ контрольно, и выяснилось, что она опять выросла. Нас отправили тогда на повторную операцию в Москву, после удаления получали курс лучевой терапии в Российском научном центре рентгенорадиологии, и у нас была ремиссия год. И вот 16 декабря МРТ сделали, выявили, что опухоль начала расти, сказали, что надо снова ехать на удаление, - рассказал Байкал-Daily» Баир Цыренжапов, отец Эрдэни.В столице России всё в том же Центре нейрохирургии имени академика Бурденко операцию назначили на 29 января. Пока неизвестно, будет ли она бесплатной. Как отметил папа 3-летнего малыша, в скором времени из Москвы должен прийти «вызов» на операцию, и затем родители Эрдэни пойдут за квотой в Минздрав. Сейчас они собирают средства на проживание в другом городе, лекарства и перевязочные материалы. Скромно говорят, что намереваются собрать хотя бы 100-150 тысяч рублей.- Спасибо большое, что вы с нами. Три недели осталось до поездки в Москву. С каждым днём начинает накатывать волна беспокойства, тревоги и переживания за нашего Эрдэни. Эрдэни у нас сильный мальчик, он перенёс три операции, две из них удаление большой опухоли червя мозжечка. Ещё поставили ему шунт, который стоит до сих пор, он будет у него пожизненно. Перенёс четыре курса химиотерапии и 33 фракции лучевой терапии. Большую часть обследований проводили под наркозом. Наркозов было свыше пятидесяти, - пишут они в социальной сети.Родители добавляют, что всё это сказалось на развитии сына. Малыш не умеет говорить, ходить он начал понемногу - от стены до стены, из кружки пить не может - захлёбывается.