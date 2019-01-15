Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Января

14 Января

Популярное

3-летнему онкобольному малышу требуется помощь жителей Бурятии

3-летнему онкобольному малышу требуется помощь жителей Бурятии
Общество,  Фото:архив семьи
Эрдэни Цыренжапов перенёс уже три операции, и ему предстоит ещё одна

Маленькому Эрдэни Цыренжапову 3 года. В 2016 году ему поставили диагноз «анапластическая эпендимома третьей степени». Проще говоря, врачи обнаружили у ребёнка в задней ямке черепа злокачественную опухоль (онкология).

- Два раза мы уже удаляли опухоль в Москве в НИИ имени Бурденко. Получается, после первой операции получали химиотерапию здесь в ДРКБ, затем сделали МРТ контрольно, и выяснилось, что она опять выросла. Нас отправили тогда на повторную операцию в Москву, после удаления получали курс лучевой терапии в Российском научном центре рентгенорадиологии, и у нас была ремиссия год. И вот 16 декабря МРТ сделали, выявили, что опухоль начала расти, сказали, что надо снова ехать на удаление, - рассказал Байкал-Daily» Баир Цыренжапов, отец Эрдэни.

В столице России всё в том же Центре нейрохирургии имени академика Бурденко операцию назначили на 29 января. Пока неизвестно, будет ли она бесплатной. Как отметил папа 3-летнего малыша, в скором времени из Москвы должен прийти «вызов» на операцию, и затем родители Эрдэни пойдут за квотой в Минздрав. Сейчас они собирают средства на проживание в другом городе, лекарства и перевязочные материалы. Скромно говорят, что намереваются собрать хотя бы 100-150 тысяч рублей.

- Спасибо большое, что вы с нами. Три недели осталось до поездки в Москву. С каждым днём начинает накатывать волна беспокойства, тревоги и переживания за нашего Эрдэни. Эрдэни у нас сильный мальчик, он перенёс три операции, две из них удаление большой опухоли червя мозжечка. Ещё поставили ему шунт, который стоит до сих пор, он будет у него пожизненно. Перенёс четыре курса химиотерапии и 33 фракции лучевой терапии. Большую часть обследований проводили под наркозом. Наркозов было свыше пятидесяти, - пишут они в социальной сети.



Родители добавляют, что всё это сказалось на развитии сына. Малыш не умеет говорить, ходить он начал понемногу - от стены до стены, из кружки пить не может - захлёбывается. 

- Тем не менее, он понимает обращённую к нему речь, знает животных, различает цвета, разбирается в машинках, играет в развивающие игры, рисует и лепит. После предстоящей операции надо его максимально реабилитировать. Мы ещё не знаем, какое лечение назначит Ольга Григорьевна после операции. Возможно какая-то химиотерапия, возможно короткий курс лучевой. Возможно, надо будет подождать некоторое время после операции и снова пройти МРТ. На реабилитацию и восстановление сына мы хотим пригласить команду реабилитологов из Челябинска. Сколько они берут, мы не знаем. Индивидуальные занятия с логопедом- дефектологом, другие различные виды реабилитации требуют расходов. Хотим попросить у вас материальной помощи на предстоящую поездку, на лекарства, на реабилитацию для нашего сына, - обращаются они к жителям Бурятии.

Помимо Эрдэни, в семье подрастают ещё двое детей.

Кроме того, в Улан-Удэ 31 января в Бурятской филармонии пройдет благотворительный концерт «Творим добро вместе». На нём выступят звёзды бурятской эстрады. Вырученные от мероприятия средства пойдут на лечение маленького Эрдэни.

Узнать реквизиты для того, чтобы перечислить деньги на лечение малыша, можно по ссылке: https://vk.com/public147938840
онкология дети операция сбор средств
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии гриппом заболели пять человек
В Бурятии гриппом заболели пять человек
Общество, 15.01.2019
На второй неделе нового года зарегистрировано 1547 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога в 1,4 раза
В Улан-Удэ рассказали о запрете домашней еды в школах
В Улан-Удэ рассказали о запрете домашней еды в школах
Общество, 15.01.2019
В комбинате питания разъяснили для чего на самом деле нужно нововведение. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Бурятии пройдёт конкурс «Баатар. Дангина»
В Бурятии пройдёт конкурс «Баатар. Дангина»
Общество, 15.01.2019
Заявки на участие в конкурсе подаются до 10 февраля
3-летнему онкобольному малышу требуется помощь жителей Бурятии
3-летнему онкобольному малышу требуется помощь жителей Бурятии
Общество, 15.01.2019
Эрдэни Цыренжапов перенёс уже три операции, и ему предстоит ещё одна
В Бурятии стартует лесной конкурс «Подрост»
В Бурятии стартует лесной конкурс «Подрост»
Общество, 15.01.2019
Конкурс пройдёт в 6 номинациях
Жители Бурятии выиграли в лотереи 2,3 млн рублей
Жители Бурятии выиграли в лотереи 2,3 млн рублей
Общество, 15.01.2019
Самый крупный выигрыш достался улан-удэнцу
На Камчатке спасли от голодной смерти пса по кличке Байкал
На Камчатке спасли от голодной смерти пса по кличке Байкал
Общество, 15.01.2019
На голодную смерть на цепи обрекли собаку сами хозяева
Юный улан-удэнец создаёт скульптуры, вдохновляясь рэпом
Юный улан-удэнец создаёт скульптуры, вдохновляясь рэпом
Общество, 15.01.2019
Олзо Эрдынеев мечтает поставить скульптуру в Улан-Удэ
В Бурятии пройдёт первенство по ориентированию на лыжах
В Бурятии пройдёт первенство по ориентированию на лыжах
Общество, 15.01.2019
Подготовка лыжной трассы в Улан-Удэ уже прошла
Следком России открывает масштабную эстафету «Дорога Памяти»
Следком России открывает масштабную эстафету «Дорога Памяти»
Общество, 15.01.2019
Эстафета будет посвящена 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
На уборку снега в Улан-Удэ выйдет 42 машины
На уборку снега в Улан-Удэ выйдет 42 машины
Общество, 15.01.2019
Большегрузная техника будет работать ночью
Сергей Зверев возмущён строительством завода по розливу байкальской воды
Сергей Зверев возмущён строительством завода по розливу байкальской воды
Общество, 15.01.2019
Предприятие собираются возводить возле посёлка Култук, где проживают родные стилиста. ВИДЕО
Улан-удэнцев приглашают на акцию #MuseumSelfie
Улан-удэнцев приглашают на акцию #MuseumSelfie
Общество, 15.01.2019
Горожане смогут принять участие в международной акции селфи
Улан-удэнцев ждут мастер-классы и встречи с писателями
Улан-удэнцев ждут мастер-классы и встречи с писателями
Общество, 15.01.2019
Музей истории города подготовил несколько мероприятий

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^