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Сегодня в Улан-Удэ ожидается по-зимнему тёплая погода

Сегодня в Улан-Удэ ожидается по-зимнему тёплая погода
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 января по республике ночью местами небольшой снег, днём без осадков

Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью 26-31, местами 20-25, местами по юго-западным и северным районам 32-37, днём 13-18, по югу местами до 8, по северу местами до 23 мороза. По Прибайкалью ночью 12-17, днём 6-11 мороза.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 24-26, днём 12-14 мороза.
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