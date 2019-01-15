Победители получили сладкие призы
Во время новогодних выходных в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Бурятии для осуждённых организовали конкурс на лучшую новогоднюю стенгазету. На ней необходимо было изобразить символ года по восточному календарю – свинью.
- В конкурсе участвовали осуждённые всех отрядов жилой зоны. Проявляя творческую фантазию, участники сами придумывали рисунки для стенгазет, а символ наступившего года – жёлтая земляная свинья, был один ярче другого. В результате лучшей новогодней стенгазетой признана стенгазета осуждённых отряда № 1. Победители получили сладкие призы, активные участники конкурса представлены к поощрению руководством учреждения, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
С помощью этого мероприятия намерены вовлечь осуждённых в полезную занятость, привить художественный вкус, раскрыть творческий потенциал. Подобные мероприятия проводятся регулярно. Кроме того, в ведомстве отмечают, что с каждым разом работы участников становятся лучше и интереснее.
Осуждённые Бурятии нарисовали символ Нового года
Общество, Фото:
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