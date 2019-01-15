Сергей Зверев возмущён строительством завода по розливу байкальской воды





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar) 12 Янв 2019 в 12:24 PST



Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 2016 года в посёлке Турка Прибайкальского района Бурятии был



Летом 2017 года первая партия байкальской воды была отправлена на экспорт в Китай.



В прошлом году появилась информация о том, что представитель бренда «Coca-Cola» интересуется байкальской водой в Бурятии. Тогда регион посетила делегация агрохолдинга «COFCO Coca-Cola Beverages Ltd», которая является франчайзи мирового бренда в Китае. Потенциальный инвестор интересовался сотрудничеством в сфере поставок бутилированной воды.



- Китайская компания проявляет интерес к размещению производственной линии по розливу бутилированной воды на предприятиях республики, - сообщили в министерстве.



Что касается Сергея Зверева, то он не остаётся равнодушным к проблемам в Бурятии и Иркутской области, где проживают его родственники.



В 2017 году во время отдыха на Байкале

- Так хочется, чтобы общественность обратила внимание на православный Храм в честь Святого Профия в селе Гужиры... Надо этот храм восстановить, - отмечал Сергей Зверев.



И в 2016 году, помимо отдыха и встреч с родными в Бурятии,

- Так хочется, чтобы общественность обратила внимание на православный Храм в честь Святого Профия в селе Гужиры... Надо этот храм восстановить, - отмечал Сергей Зверев.И в 2016 году, помимо отдыха и встреч с родными в Бурятии, важным пунктом визита артиста также стали планы по реконструкции храма. Он нашёл мецената для ремонта церкви в селе Гужиры, однако дальше планов дело так и не сдвинулось с места. Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 2016 года в посёлке Турка Прибайкальского района Бурятии был открыт первый завод по розливу бутилированной питьевой воды . Вода разливается под брендом «Синий Байкал» и берётся из скважины глубиной 103 метра.Летом 2017 года первая партия байкальской воды была отправлена на экспорт в Китай.В прошлом году появилась информация о том, что представитель бренда «Coca-Cola» интересуется байкальской водой в Бурятии. Тогда регион посетила делегация агрохолдинга «COFCO Coca-Cola Beverages Ltd», которая является франчайзи мирового бренда в Китае. Потенциальный инвестор интересовался сотрудничеством в сфере поставок бутилированной воды.- Китайская компания проявляет интерес к размещению производственной линии по розливу бутилированной воды на предприятиях республики, - сообщили в министерстве.Что касается Сергея Зверева, то он не остаётся равнодушным к проблемам в Бурятии и Иркутской области, где проживают его родственники.В 2017 году во время отдыха на Байкале он побывал в селе Гужиры Тункинского района , где записал видео с просьбой помочь средствами с реконструкцией здания.

Звёздный стилист, актёр и певец Сергей Зверев на своей странице в социальной сети выразил негодование по поводу того, что возле посёлка Култук в Иркутской области намереваются возводить предприятие по розливу байкальской воды.- Как вы считаете, это справедливо, что на берегу озера Байкал в Слюдянском районе собираются построить китайский завод по розливу питьевой воды, и эта питьевая вода из Байкала будет поставляться в Китай???!!! Учёные подтверждают, что строительство завода нанесёт значительный ущерб Байкалу, который и так уже страдает от экологических проблем. Это уникальное место! – эмоционально пишет звезда в «Инстаграме».По словам Сергея Зверева, «особый микроклимат места способствует миграции многих видов перелётных птиц, в том числе и редких». Такого разнообразия нет ни в одной другой точке Иркутской области, утверждает он здесь.- Учёные говорят, что место заслуживает охраны и признания в качестве памятника природы. Но никак не строительства промышленного объекта! Для добычи воды нужно будет проложить по озеру трубопроводы длиной более 3-х километров. Местным жителям перекроют доступ к озеру, люди не смогут заниматься ловлей рыбы. Завод может нанести этому месту и всему Байкалу непоправимый ущерб! Давайте остановим этот беспредел по отношению к нашему священному озеру. Если не мы, то кто??? – продолжает Зверев.Известный стилист также рассказал, что «жители обратились к губернатору Иркутской области Сергею Левченко и минприроды России с требованием не допустить строительства завода, и что люди написали петицию, её подписали 399 154 человека, а петицию принудительно закрыли».- Посоветуйте, что делать жителям??? Куда обращаться??? И куда ещё жаловаться??? – задаёт вопросы в конце своего поста звезда российского шоу-бизнеса.Ранее в передаче «Вести-Иркутск» поведали о том, что к 2021 году возле Култука должен заработать завод по розливу байкальской воды. Главный клиент будущего предприятия — Китай. Власти говорят — всё законно и безопасно. Однако местные жители настроены решительно и собирают подписи против возведения предприятия.