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Сергей Зверев возмущён строительством завода по розливу байкальской воды

Сергей Зверев возмущён строительством завода по розливу байкальской воды
Общество,  Фото:pixabay.com
Предприятие собираются возводить возле посёлка Култук, где проживают родные стилиста

Звёздный стилист, актёр и певец Сергей Зверев на своей странице в социальной сети выразил негодование по поводу того, что возле посёлка Култук в Иркутской области намереваются возводить предприятие по розливу байкальской воды.

- Как вы считаете, это справедливо, что на берегу озера Байкал в Слюдянском районе собираются построить китайский завод по розливу питьевой воды, и эта питьевая вода из Байкала будет поставляться в Китай???!!! Учёные подтверждают, что строительство завода нанесёт значительный ущерб Байкалу, который и так уже страдает от экологических проблем. Это уникальное место! – эмоционально пишет звезда в «Инстаграме».

По словам Сергея Зверева, «особый микроклимат места способствует миграции многих видов перелётных птиц, в том числе и редких». Такого разнообразия нет ни в одной другой точке Иркутской области, утверждает он здесь.

- Учёные говорят, что место заслуживает охраны и признания в качестве памятника природы. Но никак не строительства промышленного объекта! Для добычи воды нужно будет проложить по озеру трубопроводы длиной более 3-х километров. Местным жителям перекроют доступ к озеру, люди не смогут заниматься ловлей рыбы. Завод может нанести этому месту и всему Байкалу непоправимый ущерб! Давайте остановим этот беспредел по отношению к нашему священному озеру. Если не мы, то кто??? – продолжает Зверев.

Известный стилист также рассказал, что «жители обратились к губернатору Иркутской области Сергею Левченко и минприроды России с требованием не допустить строительства завода, и что люди написали петицию, её подписали 399 154 человека, а петицию принудительно закрыли».
- Посоветуйте, что делать жителям??? Куда обращаться??? И куда ещё жаловаться??? – задаёт вопросы в конце своего поста звезда российского шоу-бизнеса.

Ранее в передаче «Вести-Иркутск» поведали о том, что к 2021 году возле Култука должен заработать завод по розливу байкальской воды. Главный клиент будущего предприятия — Китай. Власти говорят — всё законно и безопасно. Однако местные жители настроены решительно и собирают подписи против возведения предприятия. 



Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 2016 года в посёлке Турка Прибайкальского района Бурятии был открыт первый завод по розливу бутилированной питьевой воды. Вода разливается под брендом «Синий Байкал» и берётся из скважины глубиной 103 метра.

Летом 2017 года первая партия байкальской воды была отправлена на экспорт в Китай.

В прошлом году появилась информация о том, что представитель бренда «Coca-Cola» интересуется байкальской водой в Бурятии. Тогда регион посетила делегация агрохолдинга «COFCO Coca-Cola Beverages Ltd», которая является франчайзи мирового бренда в Китае. Потенциальный инвестор интересовался сотрудничеством в сфере поставок бутилированной воды.

- Китайская компания проявляет интерес к размещению производственной линии по розливу бутилированной воды на предприятиях республики, - сообщили в министерстве.

Что касается Сергея Зверева, то он не остаётся равнодушным к проблемам в Бурятии и Иркутской области, где проживают его родственники.

В 2017 году во время отдыха на Байкале он побывал в селе Гужиры Тункинского района, где записал видео с просьбой помочь средствами с реконструкцией здания. 
 
- Так хочется, чтобы общественность обратила внимание на православный Храм в честь Святого Профия в селе Гужиры... Надо этот храм восстановить, - отмечал Сергей Зверев.

И в 2016 году, помимо отдыха и встреч с родными в Бурятии, важным пунктом визита артиста также стали планы по реконструкции храма. Он нашёл мецената для ремонта церкви в селе Гужиры, однако дальше планов дело так и не сдвинулось с места.
Байкал звезды эстрады шоу-бизнес
 
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