Улан-удэнцев ждут мастер-классы и встречи с писателями





Возрастное ограничение 6+



Для горожан музей истории Улан-Удэ подготовил несколько мероприятий. Афиша с 17 по 27 января:17 января в 15:00 - творческая встреча писателей Бурятии «День рождения Чехова»19 января в 12:00 – мастер-класс «Тестопластика. Мукасолька»19 января вечером - PlayBack театр- PlayBack театр - это пространство, где актёры ставят спектакли по реальным историям зрителей из зала, - уточняет управление по информационной политике.Посещение мероприятия платное.26 января - Киновечер. Показ фильма «Иваново Детство» (режиссёр Андрей Тарковский). Вход свободный.27 января - Музейное занятие «История денег».