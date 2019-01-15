Улан-удэнцев ждут мастер-классы и встречи с писателями

Музей истории города подготовил несколько мероприятий
Для горожан музей истории Улан-Удэ подготовил несколько мероприятий. Афиша с 17 по 27 января:
17 января в 15:00 - творческая встреча писателей Бурятии «День рождения Чехова»
19 января в 12:00 – мастер-класс «Тестопластика. Мукасолька»
19 января вечером - PlayBack театр
- PlayBack театр - это пространство, где актёры ставят спектакли по реальным историям зрителей из зала, - уточняет управление по информационной политике.
Посещение мероприятия платное.
26 января - Киновечер. Показ фильма «Иваново Детство» (режиссёр Андрей Тарковский). Вход свободный.
27 января - Музейное занятие «История денег».
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