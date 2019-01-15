Игры пройдут в Сочи
С 12 по 25 января в Сочи пройдёт международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2019». Бороться за право войти в телевизионную версию гала-концерта будет 621 команда. Впервые Бурятию будут представлять сразу три команды.
На 30-тый юбилейный КиВиН две бурятские команды едут в статусе действующих чемпионов престижных лиг международного союза КВН. «Берег Байкала» - новая сборная Бурятии, чемпионы Центральной лиги КВН «Азия» и «Сборная Бурятии и Иркутской области» - чемпионы Первой лиги Международного союза КВН. Финалисты республиканской Лиги КВН, команда «Энергетики» МРСК Сибири тоже смогли выехать на игры клуба веселых и находчивых.
Для поездки двух бурятских команд –чемпионов престижных лиг потребовалось 800 тысяч рублей. Команду «Энергетиков» МРСК Сибири профинансировало предприятие.
Руководитель КВН-движения Бурятии Чингис Болотов рассказал, что деньги на поездку зарабатывали собственным трудом, а также квнщиков поддержал бизнес Бурятии.
- Деньги зарабатывали, выступая в ресторанах на новогодних корпоративах. Спасибо ресторанам Бурятии, что привлекали нас! Ещё снимаем ролики на заказ. Работали и откладывали. Часть финансирования заложена в бюджете минспорта, и часть расходов нам покрыли предприниматели. В общем, с миру по нитке. К сожалению, денег всё равно не хватает. Но основные стратегические задачи мы выполнили. Мы собрали команду в Сочи, - сказал Чингис Болотов.
Он передал настроение команд из Бурятии шуткой:
- На фестивале все 620 команд хотят победить, но мы больше! На 800 тысяч рублей больше хотим выиграть, чем любая западная команда. Нам эта поездка очень дорога и в прямом и в переносном смысле, - отметил он.
Команды из Бурятии уже находятся в Сочи. Чтобы войти в телевизионную версию гала-концерта командам нужно пройти два тура фестивального конкурсного просмотра. Первый состоится с 13 по 17 января.
Три команды представят Бурятию на «КиВиНе-2019»
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