Работают 40 единиц техники
Коммунальные службы Улан-Удэ продолжают уборку проезжей части от наледи и снега. Привлечено 40 единиц техники. Машины работают по улицам Гарнаева, Балдынова, Ербанова, Ленина, Сухэ-Батора, Жердева, Жуковского и проспекту Победы.
За выходные дни было вывезено 1488 кубометров снега, израсходовано 244 тонны песка. Об этом сообщает управление по информационной политике.
На дороги Улан-Удэ высыпали 244 тонны песка
Общество, Фото:
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