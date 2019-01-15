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На дороги Улан-Удэ высыпали 244 тонны песка

На дороги Улан-Удэ высыпали 244 тонны песка
Общество,  Фото:Управление по информационной политике.
Работают 40 единиц техники

Коммунальные службы Улан-Удэ продолжают уборку проезжей части от наледи и снега. Привлечено 40 единиц техники. Машины работают по улицам Гарнаева, Балдынова, Ербанова, Ленина, Сухэ-Батора, Жердева, Жуковского и проспекту Победы.

За выходные дни было вывезено 1488 кубометров снега, израсходовано 244 тонны песка. Об этом сообщает управление по информационной политике. 
дороги
 
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