Жители Иркутской области выиграли в лотерею 5,5 млн рублей

Два жителя выиграли по миллиону и ещё одному досталась квартира



Лотерейные билеты, купленные в почтовых отделениях, обогатили сибиряков в первые дни Нового года на 15 млн рублей. Лотерейными миллионерами стали семь человек, которые приобрели билеты в отделениях Почты России в Иркутской области, Забайкальском, Алтайском и Красноярском краях, а также в Республике Тыва.



Наиболее удачливым из сибиряков оказался житель Иркутской области – он выиграл квартиру стоимостью 3,5 миллиона рублей.



По одному миллиону рублей посчастливилось выиграть двум жителям Иркутской области, а также Забайкальского, Алтайского и Красноярского краев, и Республики Тыва.



Обладателями крупных выигрышей по тиражным лотереям в категории от 500 до 200 тысяч рублей стали девять сибиряков - клиентов Почты России, от 50 до 30 тысяч рублей – 28 сибиряков. Об этом сообщает пресс-служба Почты России в Сибири.

