Два жителя выиграли по миллиону и ещё одному досталась квартира
Лотерейные билеты, купленные в почтовых отделениях, обогатили сибиряков в первые дни Нового года на 15 млн рублей. Лотерейными миллионерами стали семь человек, которые приобрели билеты в отделениях Почты России в Иркутской области, Забайкальском, Алтайском и Красноярском краях, а также в Республике Тыва.
Наиболее удачливым из сибиряков оказался житель Иркутской области – он выиграл квартиру стоимостью 3,5 миллиона рублей.
По одному миллиону рублей посчастливилось выиграть двум жителям Иркутской области, а также Забайкальского, Алтайского и Красноярского краев, и Республики Тыва.
Обладателями крупных выигрышей по тиражным лотереям в категории от 500 до 200 тысяч рублей стали девять сибиряков - клиентов Почты России, от 50 до 30 тысяч рублей – 28 сибиряков. Об этом сообщает пресс-служба Почты России в Сибири.
Жители Иркутской области выиграли в лотерею 5,5 млн рублей
Общество, Фото:
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