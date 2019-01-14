В Улан-Удэ проверили несанкционированные места выезда на лёд



14 января в районе реки Уда в посёлке Мясокомбинат в рамках профилактических мероприятий инспекторы Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС МЧС России совместно с представителями управления по ЧС Администрации Улан-Удэ, Росрыболовства и ГИБДД, провели патрулирование по местам несанкционированных съездов на лёд.



- Сотрудниками Росрыболовства к административной ответственности были привлечены трое владельцев автотранспорта, которым грозит штраф в размере от 3000 до 4500 рублей. В свою очередь инспекторы ГИМС провели с нарушителями профилактические беседы и вручили памятки по правилам поведения при нахождении на льду, - рассказал старший государственный инспектор Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС Юрий Красовский.



Отметим, уже с начала года на территории Бурятии зафиксирован один случай провала техники под лёд. Несмотря на это автовладельцы продолжают пренебрегать правилами безопасности.

В целях предупреждения несчастных случаев на льду в Бурятии инспекторами ГИМС продолжается работа, направленная на обучение населения правилам поведения при нахождении на льду, проходят рейды и патрулирования.



Добавим, что на сегодняшний день на территории Бурятии открыты 6 ледовых переправ – в Муйском, Прибайкальском, Селенгинском, Кяхтинском, Окинском районах и Улан-Удэ. На санкционированных ледовых дорогах соблюдены все требования, обеспечивающие безопасное движение техники. В опасных местах установлены запрещающие знаки, выставлены бетонные ограждения и блоки.



Всего в прошлом году сотрудниками ГИМС проведено 601 патрулирование и профилактических рейдов на водных объектах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

