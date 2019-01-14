В театре оперы и балеты Бурятии выступит оркестр минобороны страны

Концерт состоится 6 февраля



Центральный военный оркестр Министерства обороны России даст концерт в Бурятском театре оперы и балета.



Идея концерта родилась после совместного выступления заслуженного артиста Бурятии Ариунбаатара Ганбаатара, народной артистки Росии Хиблы Гирзмавы и Центрального военного оркестра на фестивале «Спасская башня» 30 августа 2018 года.



- Исполненная экс-солистом бурятской оперы песня «Подмосковные вечера» воодушевила начальника оркестра, заслуженного артиста Российской Федерации, полковника Сергея Дурыгина дать концерт для бурятской публики, - сообщает пресс-служба театра.



Событие состоится 6 февраля в Бурятском государственном театре оперы и балета. В концерте примут участие ведущие солисты оперы.



Справка:



Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ — ведущий творческий коллектив Военно-оркестровой службы ВС РФ и один из самых известных военных оркестров мира. В 2017 году Центральный военный оркестр минобороны РФ отметил 90-летний юбилей. Со дня своего основания он является визитной карточкой Вооружённых сил России и представляет российское военное музыкальное искусство на территории России и за рубежом.

