Концерт состоится 6 февраля
Центральный военный оркестр Министерства обороны России даст концерт в Бурятском театре оперы и балета.
Идея концерта родилась после совместного выступления заслуженного артиста Бурятии Ариунбаатара Ганбаатара, народной артистки Росии Хиблы Гирзмавы и Центрального военного оркестра на фестивале «Спасская башня» 30 августа 2018 года.
- Исполненная экс-солистом бурятской оперы песня «Подмосковные вечера» воодушевила начальника оркестра, заслуженного артиста Российской Федерации, полковника Сергея Дурыгина дать концерт для бурятской публики, - сообщает пресс-служба театра.
Событие состоится 6 февраля в Бурятском государственном театре оперы и балета. В концерте примут участие ведущие солисты оперы.
Справка:
Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ — ведущий творческий коллектив Военно-оркестровой службы ВС РФ и один из самых известных военных оркестров мира. В 2017 году Центральный военный оркестр минобороны РФ отметил 90-летний юбилей. Со дня своего основания он является визитной карточкой Вооружённых сил России и представляет российское военное музыкальное искусство на территории России и за рубежом.
В театре оперы и балеты Бурятии выступит оркестр минобороны страны
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