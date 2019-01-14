В Улан-Удэ освободили 6 осуждённых за хорошее поведение

Общество, Фото: УФСИН Бурятии

Осуждённым пожелали законопослушного и здорового образа жизни



Постановлениями Железнодорожного районного суда города Улан-Удэ освобождены условно-досрочно от отбывания наказания шесть осуждённых. Они отбывали наказание в колонии-поселении № 3 УФСИН России по Бурятии.



- Все осуждённые за период отбывания наказания показали хорошее поведение и добросовестное отношение к работе и учёбе, полностью раскаялись в совершённых преступлениях. Осуждённые также приняли меры к добровольному погашению исковых обязательств перед потерпевшими, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Начальник учреждения Борис Поликарпов поздравил осуждённых с досрочным освобождением, высказав напутственные слова о ведении законопослушного и здорового образа жизни.

