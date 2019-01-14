В Улан-Удэ пройдёт литературная встреча

Горожане обсудят книгу английского писателя Брайана Джейкса
Клуб «Читай» Улан-Удэ и Национальная библиотека Бурятии приглашают жителей столицы республики на литературную встречу. В ходе мероприятия пойдёт обсуждение детективно-приключенческой истории «Двое с «Летучего голландца» английского писателя Брайана Джейкса.
Мероприятие пройдёт вечером 17 января.
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Горожане обсудят книгу английского писателя Брайана Джейкса
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