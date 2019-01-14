Он будет проходить с 11 января по 25 февраля
11 января в Байкальском колледже туризма и сервиса состоялось торжественное открытие регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), который будет проходить по 24 предметам с 11 января по 25 февраля.
В очередной раз со всех уголков нашей республики собрались школьники, чтобы проверить свои знания, проявить свои интеллектуальные и творческие способности в решении олимпиадных задач.
Участников олимпиады, их руководителей, родителей и гостей приветствовала Татьяна Елистратова, начальник отдела дошкольного и общего образования минобрнауки Бурятии.
- Дорогие ребята! Вам предстоят полтора месяца напряженной, но интересной работы. Конкурсные задания требуют углублённого, творческого подхода к знанию своего предмета. Победители регионального этапа будут представлять Бурятию на всероссийском этапе, где цена победы очень высока – ведь это поступление в лучшие вузы на внеконкурсной основе по профильному направлению. Желаю вам успехов. И пусть победит сильнейший! – сказала она.
Первая предметная олимпиада в рамках ВсОШ - это олимпиада по французскому языку, которая состоит из двух этапов: 11 января - письменный, 12 января - устный. Письменный этап олимпиады длится 4 часа. Председателем жюри олимпиады по французскому языку является Дарима Эрдынеева, кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкого и французского языка Института филологии и массовых коммуникаций БГУ, сообщает пресс-служба министерства.
В Бурятии стартовал региональный этап олимпиады школьников
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