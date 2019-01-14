В Иркутске автоинспекторы откопали застрявший в снегу автомобиль









Хозяин застрявшей автомашины поблагодарил за помощь дорожных полицейских и неравнодушного водителя внедорожника, и впредь пообещал быть более внимательным на дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Это не первый случай, когда эти дорожные полицейские помогали иркутянам. В феврале прошлого года Саргис Дарбинян отогнал агрессивных бродячих собак от школьника в центре Иркутска.



Экипаж ДПС отдела ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» помогли водителю «УАЗа», съехавшему в кювет.В неприятную ситуацию автомобилист попал накануне утром в районе 45 километра Байкальского тракта. Офицеры госавтоинспекции Саргис Дарбинян и Дмитрий Савельев помогли откопать из сугроба грузовик. Для выезда из снежного плена на подмогу пришёл водитель проезжавшего мимо автомобиля «Митцубиши Паджеро».