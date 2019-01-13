На сегодня работы выполнены наполовину
На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 продолжается масштабные работы по модернизации турбинного оборудования. Реализация проекта по реконструкции турбины №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 началась в 2016 году. Общая стоимость запланированных работ составляет более 779 миллионов рублей. Монтаж оборудования, изготовленного по спецзаказу на Уральском турбинном заводе, начался 2,5 месяца назад. Сейчас работы выполнены на 50%.
- На данный момент специалисты подрядной организации завершили реконструкцию фундамента. Подходит к концу также установка фундаментных рам, на которые монтируются корпуса подшипников. Несколькими уровнями ниже, производится сборка сложной конструкции турбоагрегата. Одновременно во всех работах задействованы более 50 специалистов. В том числе монтажники, турбинисты, строители, антикоррозийщики и электрики. Сегодня к слаженной команде присоединились трое КИПовцев, - сообщает пресс-служба ПАО «ТГК-14».
Теплоэнергетики отмечают, что ввод нового оборудования позволит повысить экономичность работы оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Затраты на её обслуживание сократятся. В следствии чего уменьшатся потери тепла. И наконец, благодаря сокращению потерь расход угля будет меньше, поэтому и затраты на топливо снизятся.
Тестовый запуск нового оборудования модели ПР-30-90/10/1,3 запланирован на март 2019 года.
Реконструированный турбогенератор на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ сократит теплопотери
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