Сельские игры пройдут в Кабанском районе с 28 февраля по 3 марта
На днях комиссия утвердила эмблему предстоящих ХV Республиканских зимних сельских спортивных игр. Главным символом стала нерпа, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Во время соревнований на спортивные площадки выйдут около тысячи спортсменов со всей республики. Команды районов Бурятии будут состязаться в 8 видах спорта: хоккей с мячом, лыжные гонки, спортивное ориентирование на лыжах, конькобежный спорт, зимнее многоборье ГТО, шашки, шахматы, настольный теннис.
В Бурятии выбрали эмблему зимних сельских спортивных игр
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На сегодня работы выполнены наполовину
Сельские игры пройдут в Кабанском районе с 28 февраля по 3 марта
В столице Бурятии днём 17-19 мороза
В новогодние праздники здесь прошло 48 мероприятий, а увидели их 21 167 зрителей
Чемпионат пройдёт по 25 компетенциям среди студентов и молодых специалистов
Девушка пояснила, что хранила наркотик для личного употребления
В соцсети пользователи поздравляют «вольника» с рождением малыша, отмечая, что «это самая лучшая и дорогая награда»
Дуэт альтиста Владимира Ткаченко и пианистки Анны Копыловой представил накануне лиричную программу
Указ президента страны о присвоении классных чинов работникам органов прокуратуры России был подписан 10 января
По Бурятии днём 13-18, местами 22-27 мороза
Улан-удэнская шахматная школа «Золотой Ферзь» будет принимать участие в международном Кубке РГСУ «Moscow Open – 2019»
Всего установлено около 300 светодиодных конструкций различной тематики
Первое место занял коллектив осуждённых отряда №3
Отремонтировано 7 скотомогильников
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил удостоверения «Ветеран труда Иркутской области» пятерым жителям