В Бурятии выбрали эмблему зимних сельских спортивных игр

Сельские игры пройдут в Кабанском районе с 28 февраля по 3 марта



На днях комиссия утвердила эмблему предстоящих ХV Республиканских зимних сельских спортивных игр. Главным символом стала нерпа, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



Во время соревнований на спортивные площадки выйдут около тысячи спортсменов со всей республики. Команды районов Бурятии будут состязаться в 8 видах спорта: хоккей с мячом, лыжные гонки, спортивное ориентирование на лыжах, конькобежный спорт, зимнее многоборье ГТО, шашки, шахматы, настольный теннис.

