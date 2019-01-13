Небольшой снег обещают сегодня синоптики в Улан-Удэ

В столице Бурятии днём 17-19 мороза
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 января по республике местами небольшой, умеренный снег, позёмка, днём метели. Ветер ночью восточный 4-9, утром и днём с переходом на северо-западный 7-12, местами до 15-20 м/с. Температура ночью 25-30, местами 15-20, по северным районам до 34-39, днём 14-19, местами 24-29 мороза.
В Улан-Удэ ночью без осадков, утром и днём небольшой снег. Ветер ночью восточный 4-9, днём с переходом на северо-западный 11-16 м/с, позёмка. Температура ночью 25-27, днём 17-19 мороза.
В столице Бурятии днём 17-19 мороза
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