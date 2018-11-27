В этом году около 9 млн рублей направлено на улучшение жилищных условий сельских жителей Бурятии
В Бурятии в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» оказана господдержка на улучшение жилищных условий сельских жителей, в том числе молодым семьям и молодым специалистам в размере 8,82 млн руб.
Социальные выплаты на строительство или покупку жилья получили 12 семей в Баргузинском, Джидинском, Закаменском, Кижингинском, Курумканском, Окинском и Прибайкальском районах.
До конца года планируется ввести 768 кв. м. жилья. Государственная поддержка составила 8,82 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 7,11 млн рублей, из республиканского бюджета - 0,45 млн. рублей, из муниципальных бюджетов - 1,26 млн. рублей, сообщили в минсельхозпроде Бурятии.
В Бурятии 12 семей получили социальные выплаты на жильё
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