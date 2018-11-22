Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Ноября

Азиатско-Тихоокеанский банк представил уникальный кредит без процентов и переплаты

21 Ноября

Популярное

Сергей Левицкий примет участие в фестивале «Территория. Сахалин»

Сергей Левицкий примет участие в фестивале «Территория. Сахалин»
Общество,  Фото:Александра Данилова
Аналогов такого фестиваля в России до появления «Территории» не существовало

Художественный руководитель Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева Сергей Левицкий станет участником фестиваля «Территория. Сахалин». Фестиваль пройдёт с 3 по 9 декабря в Сахалинской области, сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.

«Территория. Сахалин» – совместный проект международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» и Сахалинского международного театрального центра имени А. П. Чехова.

Фестиваль-школа «Территория», придуманный в 2005 году, возглавили действующие практики театральной и арт-сцены – актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, режиссёр и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, театральный критик Роман Должанский, актриса театра и кино Чулпан Хаматова, и исполнительный директор ММОМА Василий Церетели.

На «Территории. Сахалин» для специалистов в сфере культуры и искусства, работающих на Дальнем Востоке, пройдут лекции, мастер-классы, встречи с известными театральными режиссерами, художниками, критиками, продюсерами. В программу войдут проекты ведущих российских культурных институций – спектакли Театра Наций, Мастерской Дмитрия Брусникина, театра «Трикстер» (Москва), екатеринбургского театра «Провинциальные танцы», Красноярского театра юного зрителя, концерт солистов театра «Геликон-опера» (Москва), выставка Московского музея современного искусства (ММОМА). В рамках фестиваля на Сахалине также впервые побывает немецкая театральная компания Rimini Protokoll со спектаклем «В гостях. Европа».

Преподаватели образовательной программы «Территории. Сахалин» – драматург Марюс Ивашкявичюс, продюсер и драматург Илья Кухаренко, критик, арт-директор фестиваля «Территория» Роман Должанский, один из создателей театра «Трикстер» Вячеслав Игнатов, театральные критики Дмитрий Ренанский и Елена Смородинова, хореограф и руководитель театра «Провинциальные танцы» Татьяна Баганова, режиссёр Сергей Щедрин, театровед и театральный критик Анна Шавгарова, режиссёр, заместитель художественного руководителя Геликон-Опера Ростислав Протасов, режиссёр Роман Феодори.

Фестиваль «Территория» – это не только смотр, но и школа актуального искусства. Аналогов такого фестиваля в России до появления «Территории» не существовало. Десятки студентов из множества городов России приезжают на «Территорию», чтобы принять участие в мастер-классах ведущих педагогов, режиссеров, актеров, хореографов и художников из разных стран. За всю историю фестиваля студенты имели возможность встретиться с такими режиссерами, как: Деклан Донеллан, Томас Остермайер, Жозеф Надж, Дмитрий Крымов, Лев Додин, Алексей Герман-мл, Роберт Уилсон.

– Мы делаем фестиваль для людей неравнодушных, любопытствующих, для тех, кто готов к творческим открытиям и острым неожиданным впечатлениям. Это территория общения и диалога разных поколений художников, для которых искусство – не пространство музейного спокойствия, а процесс поиска нового языка, новых форм, новых тем и смыслов, – отмечает Евгений Миронов.
фестиваль театр Русский драмтеатр
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Национальную кухню Бурятии представили в Москве
Национальную кухню Бурятии представили в Москве
Общество, 22.11.2018
Бурятские шефы приготовили бурятские буузы, черёмуховый торт и пряный таёжный чай
Охотоугодие в Бурятии работает без нарушений
Охотоугодие в Бурятии работает без нарушений
Общество, 22.11.2018
Об этом свидетельствуют данные проверки
Улан-удэнцев призывают помочь сиротам перед Новым годом
Улан-удэнцев призывают помочь сиротам перед Новым годом
Общество, 22.11.2018
В драмтеатре объявили благотворительную предновогоднюю акцию
В Улан-Удэ объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление
В Улан-Удэ объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление
Общество, 22.11.2018
Конкурс стартовал в Октябрьском районе
Иркутск получил золотой знак «Зодчество-2018»
Иркутск получил золотой знак «Зодчество-2018»
Общество, 22.11.2018
Об этом стало известно на международном архитектурном фестивале
Закройщица театра оперы и балета Бурятии представила коллекцию одежды в Москве
Закройщица театра оперы и балета Бурятии представила коллекцию одежды в Москве
Общество, 22.11.2018
Татьяна Тышкенова участвовала в конкурсе дизайнеров «Русский силуэт»
Сергей Левицкий примет участие в фестивале «Территория. Сахалин»
Сергей Левицкий примет участие в фестивале «Территория. Сахалин»
Общество, 22.11.2018
Аналогов такого фестиваля в России до появления «Территории» не существовало
В Бурятии поддержали идею продажи алкоголя с 21 года
В Бурятии поддержали идею продажи алкоголя с 21 года
Общество, 22.11.2018
На слушаниях общественности привели шокирующие истории об улан-удэнках, которые поят младенцев пивом
Жителям Бурятии разрешили ввоз праворульных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС
Жителям Бурятии разрешили ввоз праворульных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС
Общество, 22.11.2018
Нововведение распространено на Дальневосточный федеральный округ
Танцоры из Улан-Удэ завоевали медали турнира «Разрешите пригласить»
Танцоры из Улан-Удэ завоевали медали турнира «Разрешите пригласить»
Общество, 22.11.2018
Один из самых ярких традиционных турниров, который проводится федерацией танцевального спорта Забайкальского края, в 15-й раз прошёл в Чите в минувшие выходные
Дом городского главы в Улан-Удэ хотят изъять из собственности гражданина Китая
Дом городского главы в Улан-Удэ хотят изъять из собственности гражданина Китая
Общество, 22.11.2018
Старинное здание, возведённое в 19 веке, горело уже два раза
Турнир по женской борьбе пройдёт в Иркутске
Турнир по женской борьбе пройдёт в Иркутске
Общество, 22.11.2018
Ожидается, что в состязаниях примут участие не менее 180 спортсменок

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^