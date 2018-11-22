Сергей Левицкий примет участие в фестивале «Территория. Сахалин»

Общество, Фото: Александра Данилова

Аналогов такого фестиваля в России до появления «Территории» не существовало



Художественный руководитель Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева Сергей Левицкий станет участником фестиваля «Территория. Сахалин». Фестиваль пройдёт с 3 по 9 декабря в Сахалинской области, сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.



«Территория. Сахалин» – совместный проект международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» и Сахалинского международного театрального центра имени А. П. Чехова.



Фестиваль-школа «Территория», придуманный в 2005 году, возглавили действующие практики театральной и арт-сцены – актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, режиссёр и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, театральный критик Роман Должанский, актриса театра и кино Чулпан Хаматова, и исполнительный директор ММОМА Василий Церетели.



На «Территории. Сахалин» для специалистов в сфере культуры и искусства, работающих на Дальнем Востоке, пройдут лекции, мастер-классы, встречи с известными театральными режиссерами, художниками, критиками, продюсерами. В программу войдут проекты ведущих российских культурных институций – спектакли Театра Наций, Мастерской Дмитрия Брусникина, театра «Трикстер» (Москва), екатеринбургского театра «Провинциальные танцы», Красноярского театра юного зрителя, концерт солистов театра «Геликон-опера» (Москва), выставка Московского музея современного искусства (ММОМА). В рамках фестиваля на Сахалине также впервые побывает немецкая театральная компания Rimini Protokoll со спектаклем «В гостях. Европа».



Преподаватели образовательной программы «Территории. Сахалин» – драматург Марюс Ивашкявичюс, продюсер и драматург Илья Кухаренко, критик, арт-директор фестиваля «Территория» Роман Должанский, один из создателей театра «Трикстер» Вячеслав Игнатов, театральные критики Дмитрий Ренанский и Елена Смородинова, хореограф и руководитель театра «Провинциальные танцы» Татьяна Баганова, режиссёр Сергей Щедрин, театровед и театральный критик Анна Шавгарова, режиссёр, заместитель художественного руководителя Геликон-Опера Ростислав Протасов, режиссёр Роман Феодори.



Фестиваль «Территория» – это не только смотр, но и школа актуального искусства. Аналогов такого фестиваля в России до появления «Территории» не существовало. Десятки студентов из множества городов России приезжают на «Территорию», чтобы принять участие в мастер-классах ведущих педагогов, режиссеров, актеров, хореографов и художников из разных стран. За всю историю фестиваля студенты имели возможность встретиться с такими режиссерами, как: Деклан Донеллан, Томас Остермайер, Жозеф Надж, Дмитрий Крымов, Лев Додин, Алексей Герман-мл, Роберт Уилсон.



– Мы делаем фестиваль для людей неравнодушных, любопытствующих, для тех, кто готов к творческим открытиям и острым неожиданным впечатлениям. Это территория общения и диалога разных поколений художников, для которых искусство – не пространство музейного спокойствия, а процесс поиска нового языка, новых форм, новых тем и смыслов, – отмечает Евгений Миронов.

