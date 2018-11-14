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В Бурятии прошла сельская олимпиада по математике

В Бурятии прошла сельская олимпиада по математике
Общество,  Фото:минобраз республики
Мероприятие проводилось в Закаменске

В Закаменске, Закаменского района Бурятии в школах №1 и №5 прошла V республиканская математическая олимпиада учащихся 5-8 классов сельских школ.

Олимпиада среди сельских школ в республике проводится пятый год. В прошлом году победителями олимпиады, проводимой в Кяхте, стали школы № 1 и 5 Закаменска, которые стали организаторами нынешней олимпиады.

В заданиях были не только вопросы и задачи на вычислительные навыки, сообразительность и умение логически рассуждать, но и задания, дающие возможность школьникам приобщиться к реальной науке «Математика», решить задачи, которые могут вызвать заинтересованность в дальнейшем поиске, в более глубоком изучении математики, сообщают организаторы мероприятия.

- Ребята получили шанс творчески проявить себя и проверить свои силы при выполнении заданий олимпиады, - говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Бурятии. 



В очном режиме активное участие приняли 160 участников из 3 районов республики. В дистанционном режиме выполняли задания 92 учащихся из Нижне-Ангарского, Хоринского, Джидинского, Кяхтинского, а также школ Монголии и Чечни.

По программе олимпиады параллельно проходили мастер-классы «Цифровая образовательная среда Школы №1» для руководителей команд - учителей математики.

После окончания конкурса, состоялась торжественная церемония награждения победителей и закрытие олимпиады. Всем победителям и призёрам были вручены дипломы I, II и III степени.
олимпиада
 
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