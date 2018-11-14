Для участия в акции нужно читать и делиться этим в соцсетях
Жителей Бурятии приглашают принять участие в акции «ПроЧитай». Регион, опубликовавший наибольшее количество фотографий со специальным хэштегом #ПроЧитай, в феврале 2019 года посетит звёздная команда ПроРФ. Команда также проведёт публичные чтения и буккроссинг (обмен книгами) с участием знаменитых гостей.
Акция, организованная федеральным агентством по делам национальностей России, стартовала во всех российских регионах со 2 ноября.
- Акция «ПроЧитай» - это пример того, как эффективно и слаженно могут работать государственные структуры и общественные организации. Это интересный и креативный формат, понятный для молодёжи, - сообщают в пресс-службе Национальной библиотеки Бурятии.
Главное условие выставить в социальные сети фотографию с книгой с хэштегом #ПроЧитай и указание геолокации.
Список литературы, рекомендованный к чтению, опубликован на сайте Национальной библиотеки http://nbrb.ru/
Жителям Бурятии предлагают «ПроЧитать»
Общество, Фото:
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