Жителям Бурятии предлагают «ПроЧитать»

Для участия в акции нужно читать и делиться этим в соцсетях



Жителей Бурятии приглашают принять участие в акции «ПроЧитай». Регион, опубликовавший наибольшее количество фотографий со специальным хэштегом #ПроЧитай, в феврале 2019 года посетит звёздная команда ПроРФ. Команда также проведёт публичные чтения и буккроссинг (обмен книгами) с участием знаменитых гостей.



Акция, организованная федеральным агентством по делам национальностей России, стартовала во всех российских регионах со 2 ноября.



- Акция «ПроЧитай» - это пример того, как эффективно и слаженно могут работать государственные структуры и общественные организации. Это интересный и креативный формат, понятный для молодёжи, - сообщают в пресс-службе Национальной библиотеки Бурятии.



Главное условие выставить в социальные сети фотографию с книгой с хэштегом #ПроЧитай и указание геолокации.



Список литературы, рекомендованный к чтению, опубликован на сайте Национальной библиотеки http://nbrb.ru/

