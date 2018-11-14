В Бурятии трудинспекция не уведомляла о внеплановых проверках прокуратуру

Руководителю внесено представление



Как выяснила прокурорская проверка, в государственной инспекции труда Бурятии нарушали закон в сфере защиты прав предпринимателей и инвесторов.



Установлены случаи неисполнения обязанности по уведомлению прокурора о проведении внеплановых выездных проверок, игнорирования положений кодекса страны об административных правонарушениях, предусматривающих право предпринимателей на замену наказания в виде административного штрафа предупреждением, ненадлежащего оформления актов проверок, а также внесения неполных сведений в федеральную государственную информационную систему «Единый реестр проверок».



Прокуратурой республики руководителю государственной инспекции труда в республике внесено представление, которое удовлетворено, приняты меры к недопущению подобных нарушений впредь, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

