Руководителю внесено представление
Как выяснила прокурорская проверка, в государственной инспекции труда Бурятии нарушали закон в сфере защиты прав предпринимателей и инвесторов.
Установлены случаи неисполнения обязанности по уведомлению прокурора о проведении внеплановых выездных проверок, игнорирования положений кодекса страны об административных правонарушениях, предусматривающих право предпринимателей на замену наказания в виде административного штрафа предупреждением, ненадлежащего оформления актов проверок, а также внесения неполных сведений в федеральную государственную информационную систему «Единый реестр проверок».
Прокуратурой республики руководителю государственной инспекции труда в республике внесено представление, которое удовлетворено, приняты меры к недопущению подобных нарушений впредь, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии трудинспекция не уведомляла о внеплановых проверках прокуратуру
Общество, Фото:
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