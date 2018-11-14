14 Ноября

13 Ноября

Популярное

К административной ответственности привлечена министр культуры Бурятии

К административной ответственности привлечена министр культуры Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Прокуратура выявила нарушения

Мировым судьёй судебного участка № 2 Советского района Улан-Удэ рассмотрено постановление заместителя прокурора республики о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении министра культуры Бурятии.

- Установлено, что вопреки требованиям трудового кодекса Российской Федерации без издания распоряжения о приёме на работу и заключения трудового договора работник подведомственного министерству государственного автономного учреждения культуры республики «Национальная библиотека» привлечён к исполнению трудовой функции в министерстве культуры Бурятии. Тем самым нарушен установленный трудовым законодательством запрет наёмного труда, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Министр культуры республики признана виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде предупреждения. Постановление в законную силу не вступило.

Кроме того, в целях пресечения выявленных нарушений требований законов о противодействии коррупции и о государственной гражданской службе прокурором республики внесено представление главе республики, по результатам рассмотрения которого министру культуры объявлено замечание.

Также в деятельности ГАУК Бурятии «Национальная библиотека» выявлены нарушения трудового законодательства. Директором учреждения на должность руководящего звена принята работник, не имеющая требуемого стажа работы, квалификации. Прокурором района директору учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.
прокуратура министр культуры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ до 10 градусов мороза
В Улан-Удэ до 10 градусов мороза
Общество, 14.11.2018
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 ноября по республике местами небольшой снег, по северному Прибайкалью умеренные снегопады
В Бурятии каждые 8 часов регистрируют нового пациента с диабетом
В Бурятии каждые 8 часов регистрируют нового пациента с диабетом
Общество, 13.11.2018
За последние 10 лет число пациентов увеличилось более чем в 3 раза
Жителей Бурятии призывают сообщать о пьяных водителях
Жителей Бурятии призывают сообщать о пьяных водителях
Общество, 13.11.2018
Ежедневно задерживается около 20 нетрезвых автомобилистов
Ветераны Улан-Удэ проверяют тропы здоровья
Ветераны Улан-Удэ проверяют тропы здоровья
Общество, 13.11.2018
Представители совета осматривают дорожки на безопасность
Улан-удэнцев приглашают на «Щедрый вторник»
Улан-удэнцев приглашают на «Щедрый вторник»
Общество, 13.11.2018
Благотворительные мероприятия смогут провести все желающие
В Улан-Удэ пройдёт акция, посвящённая Дню борьбы с диабетом
В Улан-Удэ пройдёт акция, посвящённая Дню борьбы с диабетом
Общество, 13.11.2018
Участники акции смогут посетить школу здоровья по сахарному диабету
В Улан-Удэ проходит конкурс «Балет Бурятии: Дочь Байкала»
В Улан-Удэ проходит конкурс «Балет Бурятии: Дочь Байкала»
Общество, 13.11.2018
Конкурс продлится с 8 ноября по 8 декабря

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^