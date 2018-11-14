К административной ответственности привлечена министр культуры Бурятии

Прокуратура выявила нарушения



Мировым судьёй судебного участка № 2 Советского района Улан-Удэ рассмотрено постановление заместителя прокурора республики о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении министра культуры Бурятии.



- Установлено, что вопреки требованиям трудового кодекса Российской Федерации без издания распоряжения о приёме на работу и заключения трудового договора работник подведомственного министерству государственного автономного учреждения культуры республики «Национальная библиотека» привлечён к исполнению трудовой функции в министерстве культуры Бурятии. Тем самым нарушен установленный трудовым законодательством запрет наёмного труда, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Министр культуры республики признана виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде предупреждения. Постановление в законную силу не вступило.



Кроме того, в целях пресечения выявленных нарушений требований законов о противодействии коррупции и о государственной гражданской службе прокурором республики внесено представление главе республики, по результатам рассмотрения которого министру культуры объявлено замечание.



Также в деятельности ГАУК Бурятии «Национальная библиотека» выявлены нарушения трудового законодательства. Директором учреждения на должность руководящего звена принята работник, не имеющая требуемого стажа работы, квалификации. Прокурором района директору учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.

