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В Забайкалье хотят увеличить в 3 раза тариф на вывоз отходов

Общество, 
Тарифом занялась прокуратура

Резкий рост тарифов на вывоз твёрдых коммунальных отходов в Забайкалье запланирован с 1 января 2019 года. На сегодняшний день услуги не утверждены и остаются в прежних размерах.

Заявку на утверждение единого тарифа на услуги регионального оператора ООО «Олерон+» отозвали с рассмотрения региональной службы по тарифам 12 ноября.

Ранее прокуратурой края в органы власти был заявлен протест на действующую территориальную схему обращения с отходами. Она не соответствует требованиям действующего законодательства, а также препятствует утверждению нового тарифа. Протест находится на стадии рассмотрения.

Ситуация с установлением тарифов и организацией работы регионального оператора находится на контроле прокуратуры края, сообщает прокуратура Забайкальского края.
 
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