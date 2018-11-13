В Забайкалье хотят увеличить в 3 раза тариф на вывоз отходов



Заявку на утверждение единого тарифа на услуги регионального оператора ООО «Олерон+» отозвали с рассмотрения региональной службы по тарифам 12 ноября.



Ранее прокуратурой края в органы власти был заявлен протест на действующую территориальную схему обращения с отходами. Она не соответствует требованиям действующего законодательства, а также препятствует утверждению нового тарифа. Протест находится на стадии рассмотрения.



Ситуация с установлением тарифов и организацией работы регионального оператора находится на контроле прокуратуры края, сообщает прокуратура Забайкальского края.



Резкий рост тарифов на вывоз твёрдых коммунальных отходов в Забайкалье запланирован с 1 января 2019 года. На сегодняшний день услуги не утверждены и остаются в прежних размерах.