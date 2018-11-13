Жителей Бурятии призывают сообщать о пьяных водителях



Отметим, что 1286 автомобилистов отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 1208 задержали за повторное управление транспортом в нетрезвом виде.



Сотрудники ДПС ежедневно задерживают и отстраняют от управления автомашиной до 20 пьяных водителей. Проводятся профилактические акции по массовой проверке автомобилистов.



Жители республики могут сообщать о пьяных водителях на дорогах. Примечательно, что многие нарушители были задержаны благодаря бдительным гражданам.



- Сообщив в полицию о нетрезвом водителе, они не только пресекли грубое нарушение ПДД, но и спасли чью-то жизнь. Следует помнить, что только совместными усилиями можно снизить уровень аварийности на дорогах и сохранить жизни и здоровье близких, - сообщили в пресс-службе МВД по республике.



С начала года в Бурятии зарегистрировано 154 ДТП по вине пьяных водителей, в результате которых 36 человек погибли и 240 получили травмы различной степени тяжести. К административной ответственности привлекли 4773 нетрезвых водителя.