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Жителей Бурятии призывают сообщать о пьяных водителях

Жителей Бурятии призывают сообщать о пьяных водителях
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Ежедневно задерживается около 20 нетрезвых автомобилистов

С начала года в Бурятии зарегистрировано 154 ДТП по вине пьяных водителей, в результате которых 36 человек погибли и 240 получили травмы различной степени тяжести. К административной ответственности привлекли 4773 нетрезвых водителя.

Отметим, что 1286 автомобилистов отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 1208 задержали за повторное управление транспортом в нетрезвом виде.

Сотрудники ДПС ежедневно задерживают и отстраняют от управления автомашиной до 20 пьяных водителей. Проводятся профилактические акции по массовой проверке автомобилистов.

Жители республики могут сообщать о пьяных водителях на дорогах. Примечательно, что многие нарушители были задержаны благодаря бдительным гражданам.
 
- Сообщив в полицию о нетрезвом водителе, они не только пресекли грубое нарушение ПДД, но и спасли чью-то жизнь. Следует помнить, что только совместными усилиями можно снизить уровень аварийности на дорогах и сохранить жизни и здоровье близких, - сообщили в пресс-службе МВД по республике.
 
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