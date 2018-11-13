Ветераны Улан-Удэ проверяют тропы здоровья



Накануне зимнего спортивного сезона представители городского совета ветеранов намерены проверить 4 популярные среди пенсионеров Улан-Удэ тропы здоровья. В эти выходные они прошли по тропе от Центра восточной медицины к источнику.



- Зимой наши активные пенсионеры тоже постоянно гуляют по тропам, занимаются скандинавской ходьбой. Мы намерены посмотреть, в каком состоянии дорожки, не опасны ли они, имеются ли указатели, - рассказала сотрудник городского совета депутатов Светлана Дансарунова.



В скором времени будут также проверены тропы «Юбилейная» в сотых кварталах, на Богородском острове и от Этнографического музея до базы «Снежинка». Об этом сообщает администрация Улан-Удэ.

