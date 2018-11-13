МЧС напомнило улан-удэнцам правила пожарной безопасности



По причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования произошло 70 пожаров, сообщает пресс-служба МЧС России по Бурятии.



- Основными причинами пожаров связанных с нарушением правил эксплуатации и устройства печей, является недостаточные разделки дымовых труб в местах прохождения через деревянные перекрытия, малые расстояния между стенками печи, конструкциями перегородок и стен дома, отсутствие предтопочного листа и фундамента печи, - рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ ГУ МЧС России по Бурятии Денис Ситников.



Также Денис Ситников добавил, что пожары с гибелью людей и большим материальным ущербом в основном происходят ночью.



Нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрообогревательных приборов всё чаще становится причиной пожаров в осенне-зимний пожароопасный период. Так, с начала года по причине нарушения правил устройства и эксплуатации отопительных печей в Улан-Удэ произошло около 47 пожаров, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года меньше на 35%.