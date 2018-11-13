Они намеренно не проходили лечение
Двоих иркутян, состоящих на диспансерном учёте в Иркутской областной клинической туберкулезной больнице, принудительно госпитализировали. Как оказалось, они долгое время не обследовались и не проходили лечение.
По результатам проверки прокуратурой района были направлены исковые заявления об обязательном обследование и лечении в медицинской противотуберкулезной больнице в недобровольном порядке. Об этом сообщает прокуратура по Иркутской области.
Больных туберкулёзом иркутян принудительно госпитализировали
Общество, Фото:
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