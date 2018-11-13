Благотворительные мероприятия смогут провести все желающие
Администрация Железнодорожного района Улан-Удэ приглашает коллективы предприятий и организаций района присоединиться к благотворительной инициативе «Щедрый вторник».
- 27 ноября, во всемирный день благотворительности, миллионы людей совершат самые разные поступки, поддержат тех, кто нуждается в помощи.
Формы помощи могут быть разнообразны. В этот день можно организовать ярмарки, концерты, аукционы, выставки, марафоны, волонтёрские проекты и многое другое, - говорится в сообщении администрации.
Единственное правило акции каждый, кто примет участие в «Щедром вторнике», должен рассказать о том, что было сделано. Информацию можно разместить на сайте http://www.givingtuesday.ru или направить на электронный адрес LastochkinaNB@ulan-ude-eg.ru.
Улан-удэнцев приглашают на «Щедрый вторник»
Общество, Фото:
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