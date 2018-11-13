Улан-удэнцев приглашают на «Щедрый вторник»

Благотворительные мероприятия смогут провести все желающие



Администрация Железнодорожного района Улан-Удэ приглашает коллективы предприятий и организаций района присоединиться к благотворительной инициативе «Щедрый вторник».



- 27 ноября, во всемирный день благотворительности, миллионы людей совершат самые разные поступки, поддержат тех, кто нуждается в помощи.

Формы помощи могут быть разнообразны. В этот день можно организовать ярмарки, концерты, аукционы, выставки, марафоны, волонтёрские проекты и многое другое, - говорится в сообщении администрации.



Единственное правило акции каждый, кто примет участие в «Щедром вторнике», должен рассказать о том, что было сделано. Информацию можно разместить на сайте http://www.givingtuesday.ru или направить на электронный адрес LastochkinaNB@ulan-ude-eg.ru.

