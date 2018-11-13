13 Ноября

12 Ноября

Популярное

Улан-удэнцев приглашают на «Щедрый вторник»

Улан-удэнцев приглашают на «Щедрый вторник»
Общество,  Фото:pixabay.com
Благотворительные мероприятия смогут провести все желающие

Администрация Железнодорожного района Улан-Удэ приглашает коллективы предприятий и организаций района присоединиться к благотворительной инициативе «Щедрый вторник».

- 27 ноября, во всемирный день благотворительности, миллионы людей совершат самые разные поступки, поддержат тех, кто нуждается в помощи.
Формы помощи могут быть разнообразны. В этот день можно организовать ярмарки, концерты, аукционы, выставки, марафоны, волонтёрские проекты и многое другое, - говорится в сообщении администрации.

Единственное правило акции каждый, кто примет участие в «Щедром вторнике», должен рассказать о том, что было сделано. Информацию можно разместить на сайте http://www.givingtuesday.ru или направить на электронный адрес LastochkinaNB@ulan-ude-eg.ru.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ветераны Улан-Удэ проверяют тропы здоровья
Ветераны Улан-Удэ проверяют тропы здоровья
Общество, 13.11.2018
Представители совета осматривают дорожки на безопасность
Улан-удэнцев приглашают на «Щедрый вторник»
Улан-удэнцев приглашают на «Щедрый вторник»
Общество, 13.11.2018
Благотворительные мероприятия смогут провести все желающие
В Улан-Удэ пройдёт акция, посвящённая Дню борьбы с диабетом
В Улан-Удэ пройдёт акция, посвящённая Дню борьбы с диабетом
Общество, 13.11.2018
Участники акции смогут посетить школу здоровья по сахарному диабету
В Улан-Удэ проходит конкурс «Балет Бурятии: Дочь Байкала»
В Улан-Удэ проходит конкурс «Балет Бурятии: Дочь Байкала»
Общество, 13.11.2018
Конкурс продлится с 8 ноября по 8 декабря
В Улан-Удэ состоится премьера спектакля «Стая»
В Улан-Удэ состоится премьера спектакля «Стая»
Общество, 13.11.2018
У спектакля есть собственный саундтрек
Юные футболисты Бурятии завоевали серебро в Монголии
Юные футболисты Бурятии завоевали серебро в Монголии
Общество, 13.11.2018
В финальной игре они уступили монгольской команде
В Бурятии закрыли один роддом на весь район
В Бурятии закрыли один роддом на весь район
Общество, 13.11.2018
Рожать женщинам придётся в Улан-Удэ
В Бурятии стартует фестиваль балета
В Бурятии стартует фестиваль балета
Общество, 13.11.2018
Зрителей ждут пять постановок
За сутки в Бурятии поймали 12 пьяных водителей
За сутки в Бурятии поймали 12 пьяных водителей
Общество, 13.11.2018
Нарушителей ждёт лишение прав
Лошади Бурятии не больны случной болезнью
Лошади Бурятии не больны случной болезнью
Общество, 13.11.2018
Было отобрано 100 проб сыворотки
Кроссовер иркутянки арестовали за миллионный долг
Кроссовер иркутянки арестовали за миллионный долг
Общество, 13.11.2018
Женщина задолжала кредиторам более миллиона рублей

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^