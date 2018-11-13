Рожать женщинам придётся в Улан-Удэ
В селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии с августа закрыто родильное отделение. Женщин будут увозить на роды в Улан-Удэ, в новый перинатальный центр.
Закрытие стало вынужденной мерой - в роддоме нет акушера-гинеколога. Однако отделение закрылось не полностью, осталась палата для экстренных родов. Все плановые роды будут проводиться в Улан-Удэ, до которого ехать около часа.
По словам главврача ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ Зоригто Жамбалова, в месяц трое-четверо родов максимум. А если роженицу некому забрать из города обратно в Турунтаево, то больница может предоставить транспорт.
- Если физически роды нормальные - мы их можем отвезти в Улан-Удэ. Некоторые уповают на то, что некому забирать родильницу с ребёнком, то мы предоставляем машину, но такое бывает крайне редко, - прокомментировал «Байкал-Daily» Зоригто Жамбалов.
Главврач утверждает, что в случае возникновения патологии в современном перинатальном центре в Улан-Удэ специалисты смогут оказать всю необходимую помощь и матери и ребёнку.
Речи об открытии роддома пока нет, до тех пока не найдётся акушер-гинеколог, прежний врач находится в декретном отпуске до 2020 года.
В республиканском минздраве «Байкал-Daily» ситуацию пообещали прокомментировать позднее.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в новом перинатальном центре Бурятии состоялись первые роды. Первенцем стал мальчик.
В Бурятии закрыли один роддом на весь район
Общество, Фото:
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