В Бурятии стартует фестиваль балета



14 ноября фестиваль откроет балет «Красавица Ангара». В спектакле задействованы исключительно артисты балетной труппы театра. Главные партии исполнят солисты театра Лия Балданова, Булыт Раднаев и Баир Жамбалов.



Первая постановка балета «Красавица Ангара» состоялась в феврале 1959 года. Балет, созданный на стыке народного и классического танцев, имел грандиозный успех. В своё время в этом балете блистали одни из его первых исполнителей: Ангара – Лариса Сахьянова, Енисей – Пётр Абашеев. Четвёртый фестиваль балета носит имена этих прославленных артистов, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



В прошлом году «Красавица Ангара» получила новое прочтение в постановке Морихиро Ивата. Партию Ангары с этого момента исполняет, в том числе, народная артистка Бурятии Лия Балданова, которая является ученицей Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева.



Программа фестиваля:



14 ноября, «Красавица Ангара» Л. Книппера и Б. Ямпилова;

15 ноября, «Лебединое озеро» П. Чайковского;

16 ноября, «Жизель» А. Адана;

17 ноября, «Дон Кихот» Л. Минкуса;

18 ноября, гала-концерт фестиваля.

