За сутки в Бурятии поймали 12 пьяных водителей

Нарушителей ждёт лишение прав
За минувшие сутки на дорогах республики инспекторами ДПС было выявлено 472 нарушения ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 12 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 3 автомобилистов за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Госавтоинспекция напоминает, что единый портал www.gosuslugi.ru предоставляет возможность дистанционной записи в ГИБДД для регистрации автомобиля и получения водительского удостоверения. Обращение через портал госуслуг позволяет выбрать удобные часы посещения, что значительно экономит время.
Более подробно о мероприятиях проводимых Госавтоинспекцией и ситуации складывающейся на дорогах республики, можно узнать на официальном сайте – ГИБДД.РУ.
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