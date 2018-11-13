За сутки в Бурятии поймали 12 пьяных водителей

Нарушителей ждёт лишение прав



За минувшие сутки на дорогах республики инспекторами ДПС было выявлено 472 нарушения ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 12 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 3 автомобилистов за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.



Госавтоинспекция напоминает, что единый портал www.gosuslugi.ru предоставляет возможность дистанционной записи в ГИБДД для регистрации автомобиля и получения водительского удостоверения. Обращение через портал госуслуг позволяет выбрать удобные часы посещения, что значительно экономит время.



Более подробно о мероприятиях проводимых Госавтоинспекцией и ситуации складывающейся на дорогах республики, можно узнать на официальном сайте – ГИБДД.РУ.

