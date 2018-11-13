Лошади Бурятии не больны случной болезнью



- комплектовать коневодческие хозяйства (фермы) лошадьми из благополучных хозяйств-поставщиков;

- не допускать к случке племенных жеребцов с кобылами (конематками), не проверенными на случную болезнь;

- перед случкой клинически и серологически обследовать на случную болезнь племенных и пользовательных взрослых однокопытных животных дважды с интервалом 30 дней;

- животных, вновь поступивших из других хозяйств, содержать изолированно не менее 30 дней, подвергать тщательному клиническому осмотру, микроскопическому и серологическому исследованиям.



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На территории республики специалистами государственной ветеринарной службы Бурятии в целях обследования на случную болезнь отобрано 100 проб сыворотки крови лошадей. Биоматериал был направлен в ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория».В результате лабораторных исследований получены отрицательные результаты, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Случная болезнь лошадей (дурина) - болезнь лошадей, ослов, мулов, вызываемая кровепаразитом Trypanosoma equiperdum, преимущественно протекает хронически.Возбудитель болезни в основном передается половым путем при случке больных лошадей со здоровыми, при искусственном осеменении спермой, содержащей возбудителя болезни, а также механически – через предметы ухода, руки, различные инструменты и предметы ухода за лошадьми.В целях профилактики случной болезни необходимо: