Кроссовер иркутянки арестовали за миллионный долг

Женщина задолжала кредиторам более миллиона рублей



В Иркутске была найдена женщина, которая задолжала банку более одного миллиона рублей. Ранее она и её машина Honda CR-V были объявлены в розыск. Так как, женщина по указанному ей адресу не проживала, на телефонные звонки не отвечала и не платила за кредит.



Судебный пристав разыскал её в квартире родственников. Явившись на приём, она сообщила, что не знала о задолженности перед банком, на судебном заседании не присутствовала, никаких повесток и извещений не получала, а также заявила, что для оплаты задолженности у неё нет денег.



Тогда, судебный пристав составил акт описи и ареста её машины.



В настоящее время автомобиль изъят и передан на ответственное хранение взыскателю для последующей реализации на публичных торгах, сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.



