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Канал «Культура» рассказал о буддийском наставнике из Кижинги

Канал «Культура» рассказал о буддийском наставнике из Кижинги
Общество, 
Знания Бидия Дандарон назвали выдающимися, а его бесстрашным творцом

Телеканал «Культура» рассказал о буддийском наставнике Бидие Дондароне из Кижинги. Он стал героем программы «Письма из провинции». 

- Ещё в детстве Бидия Дондарон был признан перевоплощением одного монаха из Тибета, прибывшие оттуда ламы хотели забрать ребёнка, но им воспротивился духовный лидер бурятских буддистов Лубсан Сандан, - говорится в передаче.

Сегодня знаменитый буддолог, философ и духовный наставник Бидия Дондарон упоминается наряду с именами выдающихся учёных. Несмотря на лагерные сроки, ему удалось проделать колоссальный труд, синтезировать буддийское видение мира и научные знания. Передать древние смыслы, языком, понятным для европейцев.


До сих пор в Кижинге сохранились его молитвы, написанные им на Тибетском языке.

- Глядя на деяния Дондарона можно сказать, что он был необычной личностью. Его деяния принесли много пользы. То как он вдохновлял своих учеников, то каким он бы сам - отверженным, бесстрашным, - поделился Еше Лодой Ринпоче.


Во времена Советского Союза продвигать веру, было запрещено. За это он провёл три срока в колонии. Когда умер Бидия Дондарон, его тело не узнали родственники. Вместо пожилого мужчины на кушетке в больнице они увидели юнца. По словам буддийских лам, Дондарон достиг нирваны и стал бестелесным.

В ступах Кижинги по сей день хранится его прах и прах учеников. Именно здесь проходят буддийские обряды, объединяющие людей, которым дорога память о выдающемся наставнике.

Справка:

Бидия Дандарович Дандарон (28 декабря 1914, урочище Соорхой (Суархэ), Кижинга, Бурятия - 26 октября 1974, c. Выдрино, Бурятия) - известный бурятский буддолог, философ и буддийский духовный наставник, а также историк. Работал научным сотрудником, в своих книгах пытался сформировать философскую доктрину необуддизма как «буддизма для европейцев», синтезировал буддизм с достижениями современной ему науки и представлениями европейских философов.

За свою деятельность неоднократно был судим советскими властями. В результате последнего показательного процесса был осуждён на 5 лет тюремного заключения и умер в лагере. Дандарон оставил ряд учеников, в том числе среди буддологов.

Отцом Дандарона был лама-философ Доржи Бадмаев. В детстве Дандарон посещал монастырскую школу, где изучал тибетский язык, санскрит и буддизм. Мальчик был признан перерождением хамбо-ламы Джаягсы-гэгэна, настоятеля комплекса Кумбум в Тибете, посетившего Бурятию в 1894-м и 1910 годах.

В лагерях Дандарон приобрёл первых учеников, среди них были два немца и поляк Кокошка. Перед выходом из лагеря Кокошка сделал ложный перелом руки и, спрятав под гипс листы рукописи Дандарона «Необуддизм», вывез её на Запад. Основной идеей рукописи был синтез буддийского учения гелуг с современной европейской философией и наукой.

Между отсидками Дандарон вместе с ламой Падма-Доржи написал ходатайство Сталину о возрождении буддийских монастырей в Бурятии. На письмо последовала быстрая реакция: в 1946 году возродился Агинский дацан, в 40 км от Улан-Удэ началось строительство Иволгинского дацана.

После 1956 года сотрудники Института Востоковедения в Ленинграде пытались устроить его на работу разбирать рукописи, но руководство не дало согласия. Дандарон жил в Ленинграде и Москве полулегально, не имея шансов найти работу.

В 1957 году Дандарон устроился работать научным сотрудником Бурятского института общественных наук.

В 1958-1959 годах Дандарон составил тибетско-русский словарь на 15 тысяч слов, а также «Тибетско-русский словарь философских терминов».
буддизм религия вера ученые
 
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