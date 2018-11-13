В рамках фестиваля «Счастливы родители – счастливы дети» пройдут мастер-классы
Центр дошкольного образования «Киндер плюс» приглашает 23 ноября на ежегодный семейный фестиваль психологической поддержки для родителей «Счастливы родители – счастливы дети».
– Именно отношения в семье формируют основы взаимодействия человека с обществом и миром в целом. Семья может стать как источником любви, уважения, поддержки, так и наоборот. Мы верим в то, что семьи – это место поддержки и развития. Что детям хорошо там, где хорошо взрослым. Что кризисы – это отличный повод для роста. А ошибки не допускает лишь тот, кто ничего не делает. И что не бывает единственного верного пути. У каждой семьи свой путь, – отметили организаторы фестиваля.
В программу фестиваля войдут мастер-классы: «Мой ресурс и мой релакс», «Родители и дети. Вырастить и отпустить», «Успех не любит напряжение» и «Игройога. Мама и малыш», сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
В Улан-Удэ пройдёт семейный фестиваль
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