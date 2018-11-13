В Иркутске уничтожат 33 кг орехов и фруктов из Таджикистана

Продукты привезли пассажиры в ручной клади



В международном аэропорту Иркутска 12 ноября специалистами Россельхознадзора в ручной клади и багаже пассажиров рейса из Таджикистана обнаружены свежие фрукты, сухофрукты, орехи, семена общим весом 33,1 кг.



Подкарантинная продукция из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистан в ручной клади и багаже запрещена к ввозу в Россию и подлежит уничтожению. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

