Продукты привезли пассажиры в ручной клади
В международном аэропорту Иркутска 12 ноября специалистами Россельхознадзора в ручной клади и багаже пассажиров рейса из Таджикистана обнаружены свежие фрукты, сухофрукты, орехи, семена общим весом 33,1 кг.
Подкарантинная продукция из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистан в ручной клади и багаже запрещена к ввозу в Россию и подлежит уничтожению. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Иркутске уничтожат 33 кг орехов и фруктов из Таджикистана
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Продукты привезли пассажиры в ручной клади
В последние годы культовый писатель имел серьёзные проблемы со здоровьем
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 ноября по республике ночью в большинстве районов, днём местами снег, ночью по Прибайкалью и южной половине местами сильные снегопады
В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов
Ему грозит административный штраф
Соревнования состоятся среди молодёжи до 1997 года рождения
Горожане решили показать властям, через что они проходят каждый день, чтобы добраться на работу и домой. ФОТО, ВИДЕО
Мальчик стал очевидцем аварии и сообщил хозяину повреждённого авто
Военному комиссару внесено представление
Имена озвучат на гала-концерте
Нарушения выявили во время сертификации
Мероприятие состоится в середине ноября в Иркутске
Размер нового футбольного поля 15 на 30 метров
По их мнению, это связано с тектоническими преобразованиями в Байкале
Дорожники рекомендуют воздержаться от дальних поездок