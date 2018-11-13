Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли





На 96-м году жизни скончался легендарный создатель комиксов Marvel Стэн Ли, отец целого ряда всемирно известных супергероев, включая Человека-паука, Халка, Железного Человека и многих других. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на дочь американского автора. По информации источника, ранним утром 12 ноября по лос-анджелесскому времени в «скорую помощь» обратились близкие Ли, и он был в оперативном порядке доставлен в одну из клиник Голливуда, где немногим позднее умер. Точные причины смерти отца Человека-паука и многих других культовых персонажей пока что не называются.В последнее время писатель испытывал серьёзные проблемы со здоровьем, сообщает Газета.ру. Так, в феврале этого года его экстренно госпитализировали из-за неправильной работы сердца. Тогда, к счастью, врачам удалось стабилизировать состояние автора, и вскоре его выписали.Ли также очень тяжело переживал потери родных и друзей: лишь за последние полтора года он лишился своей любимой жены Джоан и верного коллеги Стива Дитко.Кроме того, незадолго до смерти он оказался втянутым в несколько судебных разбирательств, касавшихся финансовых вопросов, и скандал с якобы непристойным поведением в отношении сиделок (сам автор это всячески отрицал)Свои соболезнования в связи с кончиной создателя комиксов среди прочих выразили американский миллиардер Илон Маск и чемпион мира в составе сборной Испании по футболу Икер Касильяс.«Покойся с миром, Стэн Ли. Множество вымышленных и чудесных миров, которые ты создал для человечества, будут жить вечно», - отметил Маск в своём твиттере.«Сегодня ушла частичка нашего детства. Спи спокойно», - написал в свою очередь футболист.В то же время дочь писателя, рассказывая представителям прессы о последних мгновениях жизни отца, подчеркнула, что тот был величайшим и самым порядочным человеком.«Мой отец любил абсолютно всех своих поклонников. Он был действительно великим человеком - и самым порядочным», - сказала она.Стэнли Мартин Либер, более известный как Стэн Ли, родился 28 декабря 1922 года в Нью-Йорке в семье румынских иммигрантов еврейского происхождения. Страстная любовь к чтению проявилась у Стэна ещёв раннем возрасте, и по окончании средней школы мальчик в попытках подзаработать стал делать первые шаги как автор - в частности, он занимался написанием некрологов для одной из городских новостных служб, а также создавал пресс-релизы для туберкулёзного центра.В октябре 1942-го Ли был зачислен в армию США, в которой прослужил вплоть до осени 1945-го.Безусловный прорыв в карьере Стэна случился в начале 60-х, когда он, заручившись поддержкой ещё нескольких авторов, придумал для компании Marvel Comics ряд персонажей: на тот момент они были призваны составить хоть какую-то конкуренцию «Лиге Справедливости» от DC, а на деле - спустя годы - превратились в абсолютных мировых знаменитостей, отмечает издание.Первым настоящим хитом Ли стал комикс «Фантастическая четвёрка», к которому в скором времени добавились произведения о Человеке-пауке, Халке, Докторе Стрэндже, Людях Икс и многих других. Писатель также широко известен своими яркими камео в практически всех проектах по комиксам Marvel (от самого «Человека-паука» до «Мстителей») - эпизодические появления создателя, возможно, главной комикс-вселенной в мире уже давно стали визитной карточкой «марвеловских» фильмов наряду со сценами после титров.В последние годы Ли стал заметно реже появляться на публике, что было обусловлено ухудшившимся здоровьем культового автора (в частности, проблемами с сердцем и пневмонией). Как рассказывал в 2016-м сам Ли, из-за частичной потери зрения он лишился возможности читать и писать. Окончательно добила Стэна смерть любви всей его жизни - супруги Джоан, скончавшейся летом 2017 года. В счастливом браке с ней он прожил долгих 70 лет. Согласно легенде, именно Джоан, умершая в результате тяжёлого инсульта, в своё время отговорила Ли от ухода из Marvel Comics, поверив в успех его Фантастической четвёрки.