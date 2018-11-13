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Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли
Общество, 
В последние годы культовый писатель имел серьёзные проблемы со здоровьем

На 96-м году жизни скончался легендарный создатель комиксов Marvel Стэн Ли, отец целого ряда всемирно известных супергероев, включая Человека-паука, Халка, Железного Человека и многих других. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на дочь американского автора. По информации источника, ранним утром 12 ноября по лос-анджелесскому времени в «скорую помощь» обратились близкие Ли, и он был в оперативном порядке доставлен в одну из клиник Голливуда, где немногим позднее умер. Точные причины смерти отца Человека-паука и многих других культовых персонажей пока что не называются.

В последнее время писатель испытывал серьёзные проблемы со здоровьем, сообщает Газета.ру. Так, в феврале этого года его экстренно госпитализировали из-за неправильной работы сердца. Тогда, к счастью, врачам удалось стабилизировать состояние автора, и вскоре его выписали.

Ли также очень тяжело переживал потери родных и друзей: лишь за последние полтора года он лишился своей любимой жены Джоан и верного коллеги Стива Дитко.

Кроме того, незадолго до смерти он оказался втянутым в несколько судебных разбирательств, касавшихся финансовых вопросов, и скандал с якобы непристойным поведением в отношении сиделок (сам автор это всячески отрицал)

Свои соболезнования в связи с кончиной создателя комиксов среди прочих выразили американский миллиардер Илон Маск и чемпион мира в составе сборной Испании по футболу Икер Касильяс.

«Покойся с миром, Стэн Ли. Множество вымышленных и чудесных миров, которые ты создал для человечества, будут жить вечно», - отметил Маск в своём твиттере.

«Сегодня ушла частичка нашего детства. Спи спокойно», - написал в свою очередь футболист.

В то же время дочь писателя, рассказывая представителям прессы о последних мгновениях жизни отца, подчеркнула, что тот был величайшим и самым порядочным человеком.

«Мой отец любил абсолютно всех своих поклонников. Он был действительно великим человеком - и самым порядочным», - сказала она.


Стэнли Мартин Либер, более известный как Стэн Ли, родился 28 декабря 1922 года в Нью-Йорке в семье румынских иммигрантов еврейского происхождения. Страстная любовь к чтению проявилась у Стэна ещёв раннем возрасте, и по окончании средней школы мальчик в попытках подзаработать стал делать первые шаги как автор - в частности, он занимался написанием некрологов для одной из городских новостных служб, а также создавал пресс-релизы для туберкулёзного центра.

В октябре 1942-го Ли был зачислен в армию США, в которой прослужил вплоть до осени 1945-го.

Безусловный прорыв в карьере Стэна случился в начале 60-х, когда он, заручившись поддержкой ещё нескольких авторов, придумал для компании Marvel Comics ряд персонажей: на тот момент они были призваны составить хоть какую-то конкуренцию «Лиге Справедливости» от DC, а на деле - спустя годы - превратились в абсолютных мировых знаменитостей, отмечает издание.

Первым настоящим хитом Ли стал комикс «Фантастическая четвёрка», к которому в скором времени добавились произведения о Человеке-пауке, Халке, Докторе Стрэндже, Людях Икс и многих других. Писатель также широко известен своими яркими камео в практически всех проектах по комиксам Marvel (от самого «Человека-паука» до «Мстителей») - эпизодические появления создателя, возможно, главной комикс-вселенной в мире уже давно стали визитной карточкой «марвеловских» фильмов наряду со сценами после титров.

В последние годы Ли стал заметно реже появляться на публике, что было обусловлено ухудшившимся здоровьем культового автора (в частности, проблемами с сердцем и пневмонией). Как рассказывал в 2016-м сам Ли, из-за частичной потери зрения он лишился возможности читать и писать. Окончательно добила Стэна смерть любви всей его жизни - супруги Джоан, скончавшейся летом 2017 года. В счастливом браке с ней он прожил долгих 70 лет. Согласно легенде, именно Джоан, умершая в результате тяжёлого инсульта, в своё время отговорила Ли от ухода из Marvel Comics, поверив в успех его Фантастической четвёрки.
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