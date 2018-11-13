Белый Старец из Бурятии вошёл в топ-5 рейтинга сказочных персонажей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Самый популярный Дед Мороз из Великого Устюга



Сагаан Убгэн из Бурятии попал в пятёрку самых популярных Дедов Морозов, заняв четвёртую строчку. Рейтинг посещаемости новогодних резиденций составили специалисты агентства «Турстат».



На первом месте Дед Мороз из Великого Устюга. Многие приезжают к нему в гости в качестве индивидуальных туристов. Также организуются автобусные туры.



На втором месте татарский волшебник Кыш Бабай. На третьем – Паккайне, чья резиденция находится в городе Олонец Республики Карелия.



