Самый популярный Дед Мороз из Великого Устюга
Сагаан Убгэн из Бурятии попал в пятёрку самых популярных Дедов Морозов, заняв четвёртую строчку. Рейтинг посещаемости новогодних резиденций составили специалисты агентства «Турстат».
На первом месте Дед Мороз из Великого Устюга. Многие приезжают к нему в гости в качестве индивидуальных туристов. Также организуются автобусные туры.
На втором месте татарский волшебник Кыш Бабай. На третьем – Паккайне, чья резиденция находится в городе Олонец Республики Карелия.
Белый Старец из Бурятии вошёл в топ-5 рейтинга сказочных персонажей
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