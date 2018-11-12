Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Ноября

11 Ноября

Популярное

В Иркутской области прошёл турнир по вольной борьбе

В Иркутской области прошёл турнир по вольной борьбе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко. Из архива.
В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов

С 1 по 3 ноября в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района состоялся открытый регионального турнира по вольной борьбе среди юношей.

Турнир был посвящён памяти заслуженного мастера спорта России по вольной борьбе, заслуженного тренера РСФСР, чемпиона Европы, обладателя кубка мира Олега Алексеева.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 11 регионов страны. Большую часть наград забрали спортсмены из Иркутской области.
вольная борьба
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области прошёл турнир по вольной борьбе
В Иркутской области прошёл турнир по вольной борьбе
Общество, 12.11.2018
В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов
В Улан-Удэ пройдёт турнир по бурятской борьбе
Общество, 12.11.2018
Соревнования состоятся среди молодёжи до 1997 года рождения
«Выйти живым из маршрутки»: Как улан-удэнцы ездят в общественном транспорте
«Выйти живым из маршрутки»: Как улан-удэнцы ездят в общественном транспорте
Общество, 12.11.2018
Горожане решили показать властям, через что они проходят каждый день, чтобы добраться на работу и домой. ФОТО, ВИДЕО
В Бурятии школьник помог найти виновника ДТП
В Бурятии школьник помог найти виновника ДТП
Общество, 12.11.2018
Мальчик стал очевидцем аварии и сообщил хозяину повреждённого авто
В Бурятии выберут лучшую песню о родном крае
В Бурятии выберут лучшую песню о родном крае
Общество, 12.11.2018
Имена озвучат на гала-концерте
Из Бурятии в Монголию едва не отправили заражённую гречку
Из Бурятии в Монголию едва не отправили заражённую гречку
Общество, 12.11.2018
Нарушения выявили во время сертификации
Бурятия поучаствует в Байкальском салоне образования
Бурятия поучаствует в Байкальском салоне образования
Общество, 12.11.2018
Мероприятие состоится в середине ноября в Иркутске
В Улан-Удэ открыли спортплощадку за 800 тысяч
В Улан-Удэ открыли спортплощадку за 800 тысяч
Общество, 12.11.2018
Размер нового футбольного поля 15 на 30 метров
Учёные предрекли Иркутской области и Забайкалью превращение в пустыню
Учёные предрекли Иркутской области и Забайкалью превращение в пустыню
Общество, 12.11.2018
По их мнению, это связано с тектоническими преобразованиями в Байкале
В непогоду на трассах Бурятии мобилизовано 94 единицы спецтехники
В непогоду на трассах Бурятии мобилизовано 94 единицы спецтехники
Общество, 12.11.2018
Дорожники рекомендуют воздержаться от дальних поездок
«Лидеров XXI века» выберут в Бурятии
«Лидеров XXI века» выберут в Бурятии
Общество, 12.11.2018
Всего предусмотрено 6 номинаций
Борцы Бурятии снялись в клипе о юртах
Борцы Бурятии снялись в клипе о юртах
Общество, 12.11.2018
Съёмки прошли в Окинском районе
Житель Бурятии через суд признал незаконным штраф за превышение скорости
Житель Бурятии через суд признал незаконным штраф за превышение скорости
Общество, 12.11.2018
Камеры видеофиксации были установлены с нарушением географических координат

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^