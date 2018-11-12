В Иркутской области прошёл турнир по вольной борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов



С 1 по 3 ноября в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района состоялся открытый регионального турнира по вольной борьбе среди юношей.



Турнир был посвящён памяти заслуженного мастера спорта России по вольной борьбе, заслуженного тренера РСФСР, чемпиона Европы, обладателя кубка мира Олега Алексеева.



В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 11 регионов страны. Большую часть наград забрали спортсмены из Иркутской области.

