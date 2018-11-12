В Иркутской области водитель незаконно перевозил топливо



Как оказалось, 29-летний местный житель, транспортировал 4,5 тонн дизельного топлива без путевого листа и разрешения на перевозку опасных грузов, с неработающим техническим средством контроля «Тахограф». Как пояснил сам водитель, он вёз топливо для нужд предприятия, на котором он работает. Соответствующих документов на перевозку ему не выдали.



В отношении водителя составили административные протоколы. Мужчине грозит административный штраф в размере 9500 рублей. В отношении должностных лиц, отправивших водителя на линию, проводится административное расследование. «КамАЗ» до выяснения всех обстоятельств поместили на арестплощадку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



В Черемхово 11 ноября сотрудники ДПС задержали автомобиль марки «КамАЗ». В нём перевозилось дизельное топливо без соответствующих документов.