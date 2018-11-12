В Иркутской области выдали военники, не прошедшим службу мужчинам

Военному комиссару внесено представление
Прокуратура выявила многочисленные нарушения военного комиссариата города Усть-Илимска и Усть-Илимского района. Военному комиссару Иркутской области внесено представление.
Итоговым результатом рассмотрения представления стало решение заседания призывной комиссии Иркутской области об отмене заключений призывной комиссии города Усть-Илимска о зачислении в запас с последующей выдачей военных билетов в отношении двух граждан.
Фактически, призывная комиссия Иркутской области, согласилась с требованиями межрайонной прокуратуры о незаконности выдачи военных билетов гражданам, не прошедшими военную службу по призыву. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
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