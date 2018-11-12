Из Бурятии в Монголию едва не отправили заражённую гречку

Нарушения выявили во время сертификации



Специалистами Россельхознадзора выявлены нарушения в партии продуктов, отправляемых в Монголию, которую предоставили для сертификации.



В гречневой крупе весом 67,5 тонны, произведённой в Саратовской области, выявлен карантинный для страны-импортёра объект – горец вьюнковый. Это сорное растение, засоряющее посевы озимых и яровых зерновых, а также пропашных культур.



Заражённая продукция, принадлежащая ООО «Регион» (Улан-Удэ), сертификации не подлежит, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

