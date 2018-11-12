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Из Бурятии в Монголию едва не отправили заражённую гречку

Из Бурятии в Монголию едва не отправили заражённую гречку
Общество,  Фото:pixabay.com
Нарушения выявили во время сертификации

Специалистами Россельхознадзора выявлены нарушения в партии продуктов, отправляемых в Монголию, которую предоставили для сертификации.

В гречневой крупе весом 67,5 тонны, произведённой в Саратовской области, выявлен карантинный для страны-импортёра объект – горец вьюнковый. Это сорное растение, засоряющее посевы озимых и яровых зерновых, а также пропашных культур.

Заражённая продукция, принадлежащая ООО «Регион» (Улан-Удэ), сертификации не подлежит, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
 
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