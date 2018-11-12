Нарушения выявили во время сертификации
Специалистами Россельхознадзора выявлены нарушения в партии продуктов, отправляемых в Монголию, которую предоставили для сертификации.
В гречневой крупе весом 67,5 тонны, произведённой в Саратовской области, выявлен карантинный для страны-импортёра объект – горец вьюнковый. Это сорное растение, засоряющее посевы озимых и яровых зерновых, а также пропашных культур.
Заражённая продукция, принадлежащая ООО «Регион» (Улан-Удэ), сертификации не подлежит, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Из Бурятии в Монголию едва не отправили заражённую гречку
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дорожники рекомендуют воздержаться от дальних поездок
Всего предусмотрено 6 номинаций
Съёмки прошли в Окинском районе
Камеры видеофиксации были установлены с нарушением географических координат
Мужчина просрочил время пребывания в стране
Подарки от всемирно известного музыканта передадут в образовательные учреждения
Она получила диплом за третье место
Грант будет направлен на организацию «I Российско-японского евразийского конкурса артистов балета»
Уже в этот четверг в нескольких районах города проведут ремонтные работы
Владельца груза оштрафовали
Спектакль про древнюю страну возвратит зрителей в прошлое
Чаще всего аварии происходят из-за нарушений ПДД
София Замбалова получила звания «Мисс Азия Россия» и «Мисс фотогеничность». ФОТО, ВИДЕО
Современный комплекс оборудован четырьмя раздевалками с душевыми
Горожан приглашают посмотреть спектакль-бродилку