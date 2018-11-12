Бурятия поучаствует в Байкальском салоне образования

Мероприятие состоится в середине ноября в Иркутске



Байкальский международный салон образования впервые пройдёт в Иркутске с 22 по 24 ноября в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр». Он станет крупнейшим событием и объединит всю систему образования Иркутской области. Об этом сообщили в министерстве образования региона.



- В мероприятии примет участие руководство аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, ректоры российских вузов и представители бизнеса приглашены для проведения межрегионального совещания, - пояснила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.



В панельной дискуссии, посвящённой проблематике повышения престижа и востребованности российских вузов в мировом и международном сообществе в части научно-исследовательской и образовательной деятельности, ожидается участие руководства федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.



В целом, деловая программа будет состоять из системы кластеров, каждый из которых посвящён соответствующей сфере образования. Ведущие вузы продемонстрируют свой потенциал, методики и действующие программы. Образовательные учреждения дополнительного и среднего профессионального образования покажут преимущества рабочих профессий.



Обучающие центры и школы презентуют свои возможности, проведут мастер-классы. Пройдут научно-практические конференции, круглые столы, семинары, форсайт-сессии, лекции, интерактивные площадки. Состоятся презентации инновационных технологий в образовании, а также самого современного оборудования и литературы для обучения и практических занятий.



- Салон также станет площадкой для взаимодействия образовательных организаций с участниками образовательного процесса, представителями органов государственной власти, осуществляющих управление в сфере образования, а также с потенциальными партнёрами - представителями организаций и предприятий, - сообщают в пресс-службе правительства области.



Гости и участники мероприятий получат возможность воспользоваться всем спектром ресурсов: от организации переговоров и построения персональных деловых маршрутов посещения до участия в общей информационной кампании. В рамках кластера «Государственная политика в сфере образования» запланировано проведение межрегионального совещания руководителей министерств образования субъектов страны на тему «Стратегическое развитие системы высшего образования Сибири и Дальнего Востока».



Помимо представителей сферы образования Иркутской области, в БМСО примут участие профессиональные сообщества Бурятии, Тывы, Саха (Якутия), Читинской области и других регионов. Официальными языками БМСО станут русский, английский и китайский.



Справка:



Байкальский салон проходит в сотрудничестве с Московским международным салоном образования (ММСО). Это второй региональный проект ММСО, призванным объединить профессиональное педагогическое сообщество России. Ранее подобный проект был запущен в республике Башкортостан, где 23-26 октября 2017 года состоялся первый Уфимский международный салон образования, а в этом году с 7 по 10 ноября в Уфе прошёл уже второй международный салон. Всего в планах ММСО - запуск 12 региональных салонов, которые смогут охватить всю отечественную экосистему образования и привлечь её участников к активному профессиональному диалогу.

