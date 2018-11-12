В Улан-Удэ открыли спортплощадку за 800 тысяч

Размер нового футбольного поля 15 на 30 метров
В микрорайоне Стеклозавод на улице Воронежской открыта новая спортивная площадка. Она построена по инициативе жителей и при поддержке администрации Советского района.
Размер нового футбольного поля – 15 на 30 метров. В честь открытия здесь прошла товарищеская встреча по футболу, в ней приняли участие 4 команды. Всем участникам вручены сладкие призы.
На строительство площадки израсходованы средства республиканской субсидии в размере 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в управлении по информационной политике города.
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